Pierwsze rozbicie wiru polarnego i niże nuklearne. Co mówi prognoza długoterminowa

Swój senny rytm pogoda w Polsce zacznie tracić w okolicach 10 listopada. Wprawdzie przed laty wybitny klimatolog Hermann Flohn dowodził, że zwykle jeszcze między 11 a 20 listopada aurę w centrum Europy kształtują spokojne wyże, to w tym roku atlantyckie sztormy znacznie szybciej dorwały się do pulpitu sterowania pogodą. I nie odpuszczą aż do wiosny. W tegorocznym sezonie zimowym kilka atlantyckich układów może przekształcić się w niże nuklearne, jak badacze potocznie określają ekstremalnie aktywne wiry powietrza.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie procesy atmosferyczne prowadzą do powstawania niżów nuklearnych.
W jaki sposób ocieplenie wód oceanicznych wpływa na pogodę w Europie.
Jakie są prognozy dotyczące opadów i temperatury w nadchodzących miesiącach.
Jak zjawisko El Nino i rozbicie wiru polarnego mogą wpłynąć na zimę w Polsce.
Jak historyczne sztormy zmieniały krajobraz europejskiego wybrzeża.