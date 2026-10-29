Pierwsze rozbicie wiru polarnego i niże nuklearne. Co mówi prognoza długoterminowa

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Swój senny rytm pogoda w Polsce zacznie tracić w okolicach 10 listopada. Wprawdzie przed laty wybitny klimatolog Hermann Flohn dowodził, że zwykle jeszcze między 11 a 20 listopada aurę w centrum Europy kształtują spokojne wyże, to w tym roku atlantyckie sztormy znacznie szybciej dorwały się do pulpitu sterowania pogodą. I nie odpuszczą aż do wiosny. W tegorocznym sezonie zimowym kilka atlantyckich układów może przekształcić się w niże nuklearne, jak badacze potocznie określają ekstremalnie aktywne wiry powietrza.