Niże genueńskie przyniosą gwałtowną aurę. Prognoza pogody

Deszcz, ulewy
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Nadchodzące dni przyniosą opady deszczu, miejscami dość obfite. Pojawią się też burze, które jednego dnia mogą być szczególnie gwałtowne. Kiedy zagrzmi, wiatr może powiać z niszczycielską prędkością.

Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia, rozciągający się od Skandynawii, przez Europę Środkową, po basen Morza Śródziemnego. Dla naszego kraju istotne okażą się wtórne ośrodki niżowe, tworzące się w rejonie Zatoki Genueńskiej na pofalowanym froncie chłodnym. W piątek strefa związana z tym frontem rozciągać się będzie od Pomorza po Śląsk, a w ciągu dnia dynamicznie przemieści się w kierunku północno-wschodnim.

Jeszcze w nocy z czwartku na piątek sytuacja zapowiada się dość spokojnie, ponieważ wkraczająca od Dolnego Śląska strefa frontowa przyniesie głównie słabe, ciągle opady deszczu o sumie do 5-10 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. Z uwagi na liczne rozpogodzenia na Pomorzu Zachodnim oraz krańcach wschodnich Polski nie można wykluczyć lokalnych, przygruntowych przymrozków.

Niebezpieczna aura. Burze i bardzo silny wiatr

W piątek na froncie chłodnym, czyli w pasie od Wielkopolski po Małopolskę, zjawiska konwekcyjne w postaci licznych komórek burzowych przybiorą na sile. Będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim. Głównym zagrożeniem podczas burz będzie bardzo silny wiatr, osiągający w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę. Do godzin wieczornych front rozciągał się będzie od Pomorza, przez Warmię i Mazury, po Lubelszczyznę i Podkarpacie.

W sobotę i niedzielę nad Polską zaznaczy się kolejny ośrodek niskiego ciśnienia, który powstanie nad Zatoką Genueńską. Przemieści się on w rejon Bałkanów i Morza Czarnego, w efekcie czego na południu i wschodzie prognozowane są umiarkowane, ciągłe opady deszczu, lokalnie również burze. Dobowe sumy opadów w tym rejonie wahać się będą od 10-20 do lokalnie nawet 30 l/mkw.

Pogoda na piątek

Piątek na przeważającym obszarze kraju przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze. Przelotnie popada i zagrzmieć ma na południu, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 st. C na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 st. C na zachodzie, do 19-21 st. C na wschodzie Polski. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, północno-zachodni, a na wschodzie - umiarkowany, południowy. W burzach mocno powieje, w porywach do 70-90 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na północy i zachodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W pozostałych regionach prognozuje się pochmurną aurę z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Podczas wyładowań może spaść do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 st. C w centrum, przez 15-17 st. C na północy i zachodzie, do 18-20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

W niedzielę na północy i zachodzie Polski dopisze pogodna aura. Na pozostałym obszarze kraju czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, które gdzieniegdzie będą przelotne. Lokalnie na wschodzie pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C w centrum do 18-20 st. C na wschodzie Polski. Wiatr okaże się umiarkowany, będzie wiał z północy.

Co przyniesie nowy tydzień?

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Lokalnie na południu i wschodzie kraju przelotnie popada słaby deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na zachodzie do 17-19 st. C na wschodzie i w centrum Polski. Powieje słaby, północny wiatr.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Poza tym na wschodzie Polski popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie około 16-18 st. C w całym kraju. Wiatr słaby, ma wiać z północnego zachodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Burza
Gdzie jest burza? Lokalnie jeszcze się błyska
