Prognoza Niże będą rządzić pogodą. Sprowadzą wiatr, deszcz i chłód Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pogodny klin wyżowy obejmujący Polskę zaczyna ustępować od zachodu miejsca atlantyckim niżom - Luisie i Manii. Ich centra w sobotę ulokują się nad Danią, a także między Szkocją a Islandią. W nocy nad zachodnie regiony kraju wkroczy słabo aktywny, chłodny front atmosferyczny.

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Pogoda na weekend. Prognoza na sobotę i niedzielę

W sobotę obecność frontu zaznaczy się głównie większym zachmurzeniem na zachodzie, południu i w centrum kraju. Z kolei w pasie od Beskidów i Tatr po Ziemię Łódzką może miejscami popadać symboliczny deszcz. Przed frontem, na wschodzie Polski, utrzyma się jeszcze dość ciepła aura, jednak od zachodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze.

Tego dnia na wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym na niebie pojawi się więcej chmur na południu i w centrum kraju. Pod wieczór również wzdłuż zachodniej granicy wystąpią opady deszczu do 1-4 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 13-14 st. w centrum kraju, do 15 st. na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Powieje silniejszy wiatr

W niedzielę Mania przekształci się w prawdziwy atlantycki sztorm - silnie pogłębiający się niż. Ciśnienie w jego centrum, wędrującym w kierunku Morza Północnego, może spaść poniżej 950 hektopaskali. Związany z nim chłodny front wkroczy do Polski od zachodu, niosąc szeroką strefę dość obfitych opadów deszczu, napędzaną przez napływające znad Atlantyku masy powietrza polarnego. Wyraźnie nasili się wiatr z południa i zachodu. Nie będzie on jednak tak niszczycielski jak na Wyspach Brytyjskich, w Danii czy w Niemczech, gdzie porywy mogą przekraczać 100 km/h. Przed frontem, nad południowo-wschodnią Polską, zachowa się jeszcze niewielka porcja cieplejszego powietrza.

Na wschodzie kraju tego dnia początkowo będzie pogodnie, w ciągu dnia pojawi się więcej chmur. Na pozostałym obszarze spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu do 10-30 l/mkw., postępującymi od zachodu w głąb kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 st. C na północnym zachodzie, przez 12-14 st. w centrum kraju, do 16 st. na Podkarpaciu. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, szczególnie na zachodzie.

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Co przyniesie nowy tydzień

W poniedziałek niż Mania przemieści się nad Morze Norweskie, odsuwając od Polski najbardziej deszczową i wietrzną strefę. Szerokim strumieniem wleje się do nas chłodne i wilgotne powietrze, w którym mogą pojawiać się słabe, przelotne opady.

Pogoda tego dnia przyniesie pochmurne niebo z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna okaże się dość wyrównana, od 10 st. C na Podlasiu do 11-12 st. C w pozostałej części kraju. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Stery przejmie wyż

We wtorek stery pogodowe nad Polską ponownie przejmie wyż bałkański, podczas gdy od zachodu zacznie napierać kolejny niż atlantycki. Klasyczna współpraca tych ośrodków barycznych stworzy doskonałe warunki do odbudowy klina ciepła, który w połowie przyszłego tygodnia przyniesie wyższe wartości temperatury. Nad krajem przesunie się front ciepły, co przejściowo zaowocuje większym zachmurzeniem. Z kolei w środę podąży za nim front chłodny, niosąc więcej chmur kłębiastych oraz ochłodzenie, które obejmie zachodnią i północną część kraju.

Prognozowane opady na najblisze dni Źródło: Ventusky

Wtorek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, na północnym zachodzie okresami będzie dość silny.

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i północy kraju - przejściowo duże. Na północy możemy spodziewać się słabych, przelotnych opadów deszczu. Termometry wskażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. w centrum kraju, do 16 st. na południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni, zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany. Na Pomorzu chwilami okaże się dość silny.