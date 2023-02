Pogoda na 5 dni. Niż Pit sprowadzi do Polski obfite opady śniegu, wróci mróz

Pogodę w piątek będzie kształtować kolejny z serii niżów, tym razem o imieniu Pit. Spodziewamy się nad Polską strefy opadów śniegu, które w niektórych regionach będą intensywne, popada również deszcz ze śniegiem i deszcz. W weekend opadów również nie zabraknie, ale będą mieć one przelotny charakter. Przyjdzie ochłodzenie, w niektórych częściach kraju za dnia chwyci mróz.

Polska w ciągu najbliższej doby początkowo będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia Oleg znad wschodniej części Europy, po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Nocą z czwartku na piątek w niektórych miejscach na wschodzie oraz w centrum kraju prognozowane są jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem, przechodzące nad ranem w śnieg. Pojawiać się będą jednak również rozpogodzenia, które w połączeniu z napływem chłodnego powietrza znad Skandynawii poskutkują spadkiem temperatury powietrza poniżej 0 st. C. Lokalnie na jezdniach będzie ślisko, wystąpią oblodzenia.

Obfite opady śniegu w piątek

W piątek już od godzin porannych na zachodzie, a następnie w pozostałej części kraju swoją obecność zaznaczy głęboki niż Pit z systemem aktywnych frontów atmosferycznych, którego centrum przemieszczać się będzie znad Morza Północnego w kierunku Podkarpacia. Oznacza to pochmurną aurę z licznymi opadami, początkowo śniegu, miejscami o intensywnym natężeniu. Strefa opadów śniegu rzędu 5-10 centymetrów będzie przemieszczać się w zachodu na wschód kraju. Następnie będą one przechodzić w śnieg z deszczem, a na zachodzie kraju w sam deszcz. Lokalnie możliwe są opady marznące. Warunki na drogach będą bardzo trudne - zapowiada nasz synoptyk.

Bez opadów z rozpogodzeniami będzie jedynie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr początkowo południowy będzie skręcał na zachodni i północno-zachodni. Powieje umiarkowanie, na zachodzie silnie, w porywach osiągając tam prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Na pierwszy dzień weekendu prognozowane jest zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego z przelotnymi opadami śniegu we wschodnich i środkowych regionach. W górach pojawią się intensywne opady śniegu. W ciągu najbliższych dwóch dni w Tatrach przybędzie nawet do 40 cm śniegu. Na termometrach w sobotę zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela na zachodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wschodzie i w centrum opady nie są przewidywane, należy spodziewać się tam dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Kolejne dwa dni z lokalnym mrozem i słabym śniegiem

W poniedziałek czeka nad duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum kraju. Na północy i zachodzie możliwe są niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Wtorek również przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. We wschodnich regionach może słabo popadać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać umiarkowany wiatr z kierunków północno-zachodnich.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

