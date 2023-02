Pogoda na weekend. Niż Oleg przyniesie dynamiczną i wietrzną aurę. Spadnie śnieg, wróci mróz za dnia

Pogoda na najbliższe dni zapowiada się dynamicznie za sprawą niżu Oleg. Pojawią się opady śniegu, miejscami towarzyszyć mu będzie deszcz. Od piątku do Polski powróci mróz, utrzymujący się nawet za dnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby Polska znajdowała się będzie pod wpływem niżu Oleg, przemieszczającego się znad południowego Bałtyku nad zachodnią Rosję. System frontów atmosferycznych z nim związany przyniesie mieszane opady deszczu i śniegu. Duży gradient baryczny sprawi, że pogoda w dalszym ciągu będzie dynamiczna i wietrzna.

Przez cieśniny Duńskie i południową Skandynawię napływać do nas będzie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne.

Prognozowana temperatura w dniach 02-06.02 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. W górach lokalnie możliwe są opady śniegu do 15 centymetrów. W pozostałych regionach popada śnieg z deszczem, przechodzący w deszcz rzędu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia na zachodzie i północy możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na zachodzie i południu jego porywy rozpędzą się do 70 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się na ogół pochmurno. Z zachodu na wschód przemieści się strefa opadów śniegu (do 5-10 cm), które przechodzić będą w śnieg z deszczem i deszcz. Lokalnie możliwe są opady marznące. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr początkowo powieje z południa i będzie skręcał na zachód. Będzie słaby i umiarkowany, ale na zachodzie może być silniejszy i w porywach osiągać do 70 km/h.

Prognozowane opady w dniach 02-06.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota będzie przeważnie pochmurna. Miejscami na wschodzie i południu pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 0 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

W niedzielę mieszkańcy regionów zachodnich mogą spodziewać się pochmurnego nieba z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wschodzie pojawi się duże zachmurzenie, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr początkowo powieje z południa i będzie skręcać na zachód. Będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie może być silniejszy i w porywach rozpędzać się do 40-60 km/h.

Poniedziałek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. W pasie od Suwalszczyzny, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk wystąpią słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zachodnich.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 02-06.02 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl