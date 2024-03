Niż Elfi psuje pogodę. Jak długo będzie padać

Tydzień zaczął się pochmurno i deszczowo w wielu miejscach kraju. Na krótką poprawę pogody możemy liczyć dopiero w jego drugiej połowie. Przed weekendem zrobi się również cieplej. Temperatura znów wszędzie przekroczy 10 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach wzrośnie nawet do 16 stopni.

- Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem Elfi, którego główne centrum zalega nad Bałkanami. Nad krajem zalega front atmosferyczny z opadami deszczu, a z południa napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne. Tylko północny wschód Polski pozostaje w chłodniejszej masie powietrza - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wtorek w niektórych miejscach zacznie się mglisto, a w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami w niemal całym kraju będą pojawiać się opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy, a w rejonie Podlasia możliwy jest deszcz ze śniegiem. Padać nie powinno na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr w większości kraju będzie południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda się poprawi i zrobi się cieplej

Jak zapowiada synoptyk, "front pozostanie nad Polską jeszcze w środę, choć zacznie się rozmywać, a opady będą zanikać". - W czwartek i piątek na pogodę wpłynąć ma wyż znad Rosji, a z południowego zachodu popłynie łagodne powietrze polarne. W sobotę jednak wrócą pochmurne niże, a do Polski wkroczy od zachodu front z opadami deszczu - dodaje.

W środę rano miejscami pojawią się mgły. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami, z wyjątkiem północno-zachodniej Polski, wystąpią opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w środkowych regionach, do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Na piątek prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C w rejonie Suwalszczyzny, przez 15 st. C centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Powrót opadów

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

