IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i obfitymi opadami, których miejscami może spaść do 80 litrów na metr kwadratowy. W mocy są też alarmy przed upałem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 60 do 80 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy jest grad. Ostrzeżenia wygasną we wtorek o godzinie 19.