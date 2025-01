Ostrzeżenia IMGW - opady marznące

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 12 lub 13 w poniedziałek, tylko na Podlasiu do godz. 16 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i południowego. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 6 we wtorek.