Nie tylko porywisty wiatr. IMGW ostrzega także przed ulewami

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Porywy mogą osiągać prędkość do 85 km/h. Na południu prognozowane są natomiast ulewy. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Sprawdź, gdzie będzie groźnie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Na przeważającym obszarze ostrzeżenia będą ważne do godziny 18 w czwartek. Jedynie w powiatach Koszalin , koszalińskim i sławieńskim pozostaną ważne do godz. 15 w piątek.

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 15 w piątek), oraz bytowskim, człuchowskim (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w czwartek);

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów w okresie obowiązywania ostrzeżenia, czyli od godziny 23 w czwartek do godziny 11 w piątek, może sięgnąć do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw.