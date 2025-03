Nawet 17 stopni w weekend. Nie wszystkim dopisze pogodna aura

W kolejnych dniach czeka nas przeplatanka pogodowa. Będzie szansa na słońce, ale pojawią się też opady deszczu. W weekend termometry pokażą nawet 17 stopni, wraz z nowym tygodniem wartości na termometrach zaczną lekko spadać.

- W okresie prognozy Polska znajdzie się w polu podwyższonego ciśnienia, pomiędzy układami wysokiego ciśnienia znad Atlantyku i północno-zachodniej Rosji oraz niżami znad Morza Norweskiego i Bałkanów - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Napływa do nas powietrze pochodzenia polarnego morskiego, jednakże mocno przetransformowane, wskutek drogi jaką pokonuje, płynąc znad Atlantyku, przez Półwysep Iberyjski, Morze Śródziemne i Bałkany. Do kraju dociera ciepła masa powietrza o dość niskiej wilgotności względnej. To skutkuje lokalnymi przymrozkami o poranku oraz mgłami, także marznącymi, zaś w ciągu dnia wzrostami temperatury maksymalnej do nawet 16-17 stopni Celsjusza.

Pogoda na piątek 28.03

W piątek zachmurzenie na zachodzie będzie małe lub umiarkowane. W centrum i na wschodzie chmur pojawi się więcej. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Tatrach i Bieszczadach w porywach osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend 29-30.03

W sobotę na południu i zachodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie nie można wykluczyć słabych opadów rzędu do 2 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach dzień będzie pogodny, bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na północy Polski do 17 st. C na południu. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite. Z zachodu w kierunku centrum przemieści się strefa opadów deszczu. Temperatura wyniesie od 9-11 st. C na północnym zachodzie do 15-16 st. C na północnym wschodzie Polski. Powieje umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Co przyniesie nowy tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10-12 st. C w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.

Czeka nas pochmurny wtorek z rozpogodzeniami na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura wyniesie od 11-12 st. C na południu i zachodzie do 13-14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl