Groźne burze przechodzą przez Polskę. Wydano alarmy najwyższego stopnia

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 120 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

W woj. łódzkim, opolskim, śląskim, i części małopolskiego oraz świętokrzyskiego ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 w sobotę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 8 i wygasną o godz. 20 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

W tych miejscach podczas burz przewidywane są bardzo silne opady deszczu od 35 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami pojawi się grad.