Burza z gradem przeszła w poniedziałek po południu nad Gnieznem. Na ulicach miasta zrobiło się biało od gradzin, a strażacy wyjeżdżali do akcji kilkaset razy. Padał też silny deszcz, który doprowadził do wielu podtopień i zalań. W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego, a na wtorek zaplanowane jest szacowanie strat po nawałnicy. Skalę zjawiska widać na nagraniach i zdjęciach, które otrzymaliśmy także na Kontakt 24.

Zalane ulice i budynki

Jak przekazał w komunikacie Urząd Miasta Gniezna po spotkaniu sztabu kryzysowego, który odbył się późnym popołudniem, w związku z gwałtowną pogodą do godziny 17 Państwowa Straż Pożarna otrzymała 270 zdarzeń, które miała weryfikować. Po godzinie 16.30 mówiono o 250 zgłoszeniach.

Kobieta uwięziona w samochodzie

- Do najtrudniejszej sytuacji doszło przy ulicy Pod Trzema Mostami. Dostaliśmy zgłoszenie, że jedna z osób uwięziona jest w aucie, które zostało zalane przez wodę. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że jeden ze świadków dopłynął do tego samochodu i uwolnił tę panią z tego auta. Trzymając się tego samochodu, czekali na pomoc. Po przybyciu strażacy dopłynęli do tej osoby, wsparli ją. W międzyczasie zwodowano łódź, na którą podjęto poszkodowaną i wydostano ją na brzeg - przekazał młodszy brygadier Jarosław Łagutoczkin z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie.