Najwyższy stopień alarmów IMGW w części kraju. Uważajcie

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 23 w niedzielę.