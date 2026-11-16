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Najpierw ocieplenie, później deszcz ze śniegiem. Co jeszcze szykuje dla nas pogoda

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Deszcz, parasol, plucha, jesień
Prognozowane opady w najbliższych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W poniedziałek weszliśmy w dłuższy okres typowo niżowej pogody. W najbliższym czasie nie zabraknie opadów, a poza tym silnie powieje. Czeka nas także ocieplenie, które jednak nie potrwa długo.

W najbliższym czasie niże znad Atlantyku będą przemieszczać się w naszym kierunku wraz z systemami frontów atmosferycznych, które każdego dnia będą oddziaływać na jakąś część Polski. Do środy włącznie ciśnienie będzie cały czas spadać - w Warszawie obniży się o około 35-40 hektopaskali. Cieplejsze i chłodniejsze masy wilgotnego powietrza polarnego morskiego będą napływać do nas naprzemiennie.

Pogoda na wtorek

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Na północy wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Od południowego zachodu i południa zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego. Na północnym wschodzie i początkowo w centrum wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. W ciągu dnia od południowego zachodu i południa w kierunku centrum będą postępować ciągłe opady deszczu do 10-15 l/mkw. Do wieczora obejmą one przeważającą część kraju. Padać nie będzie jedynie na Pomorzu Gdańskim, Warmii i w północnej części Kujaw.

Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wiejący z południowego zachodu będzie przeważnie umiarkowany. Na wybrzeżu i w rejonie podgórskim powieje dość silnie, z porywami do 40-60 kilometrów na godzinę, w górach - silnie, do 60-80 km/h. W Tatrach spodziewamy się porywów dochodzących do około 100 km/h.

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Prognozowana temperatura w najbliższych dniach
Źródło: Ventusky

Zrobi się nieco cieplej

Na północy środa przyniesie całkowite zachmurzenie z umiarkowanymi opadami deszczu do około 10 l/mkw. W centrum i na południu wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami oraz słabymi, przelotnymi opady deszczu rzędu 2-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na południu. Wiatr, wiejący przeważnie z południowego zachodu, będzie dość silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h. W górach, zwłaszcza w Sudetach, porywy osiągną do 70-80 km/h, a w Karkonoszach - nawet do około 100 km/h.

Na czwartek prognozujemy duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 6-7 st. C na północy, przez 10 st. C w centrum, do 11-12 st. C na południu. Południowy wiatr powieje na ogół umiarkowanie, tylko w górach będzie dość silny i silny, z prędkością przekraczającą 60 km/h.

Miejscami popada deszcz ze śniegiem

Piątek zapowiada się jako dzień z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Na północy będą to przejściowo opady deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum i na południowym zachodzie, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie dość silny i porywisty, sięgający 40-60 km/h.

W sobotę spodziewane jest duże zachmurzenie. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Przeważnie bez opadów będzie tylko w centrum i na północnym zachodzie kraju. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 3-4 st. C na północy, przez 5 st. C w centrum, do 6 st. C na południu. Wiatr powieje dość silnie z północnego zachodu i zachodu.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
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