Pogoda na majówkę 2024. Do Polski zmierza powietrze z południa, dzięki któremu przez kilka dni temperatura miejscami będzie przekraczać 25 stopni. Zrobi się gorąco, jednak zawita do nas także więcej chmur, z których część może okazać się burzowa. Sprawdź najnowszą szczegółową prognozę pogody na majówkę przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Już od niedzieli w całym kraju będziemy notować temperaturę rzędu co najmniej 20 stopni Celsjusza.

Chwilami w Polsce będzie się chmurzyć. Spodziewamy się zarówno opadów deszczu, jak i lokalnych burz.

W niedzielę 28 kwietnia będzie pogodnie. Na termometrach zobaczmy od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie będzie on okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek 29 kwietnia zapowiada się pogodnie. Jedynie na Pomorzu pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Wtorek 30 kwietnia również zapowiada się pogodnie, jednak na zachodzie kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Na północnym zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, a nawet burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Śląsku. Powieje południowy słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr.

Prognozowane opady na majówkę Ventusky.com

Pogoda na majówkę 2024

Początek długiego weekendu majowego, a więc środa 1 maja, przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wciąż będzie wysoka - na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Podlasiu do 26 st. C w centrum kraju i na północnym zachodzie Polski. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

2 maja, czyli czwartek, przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie padać nie powinno, ale w pozostałych regionach możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy.

W piątek 3 maja możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, a okresami także opadów deszczu rzędu 5 l/mkw. oraz burz. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie Polski. Termometry wskażą od 19-20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady na majówkę Ventusky.com

Pogoda na długi weekend majowy

Sobota 4 maja powinna być pogodna. Jedynie na południu kraju pojawi się więcej chmur, możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W górach należy spodziewać się burz. Temperatura wyniesie od 18-19 st. C na wschodzie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na zachodzie. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę 5 maja będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl