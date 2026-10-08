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Prognoza

"Widać zwiastuny zmian". Nadciąga spore ochłodzenie

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Było ciepło, zrobi się chłodno
Czeka nas spora zmiana w pogodzie
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tvnmeteo.pl
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Do Polski zbliża się duża zmiana w pogodzie. Warto przygotować cieplejsze ubrania, bo ochłodzenie będzie spore. O tym, czy jest jeszcze szansa na powrót babiego lata, mówił synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Ostatnio pogoda przynosiła stabilizację, dużo słońca i dość wysoką temperaturę. W czwartek termometry mogą pokazać miejscami nawet do 26-27 stopni Celsjusza. Takich wartości można spodziewać się na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Ciepło ma być też w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na przykład na Bałkanach. Termometry mogą pokazać tam nawet 28 stopni. Ten pogodowy etap dobiega jednak końca.

- Widać już zwiastuny zmian, bo idzie front, który zmieni nam pogodę. Przebuduje nad Europą całą sytuację baryczną - mówił na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

Front zmiecie ciepłe powietrze

Co odpowiada za nietypowe gorąco w czwartek i tak drastyczne ochłodzenie następnego dnia? Już od piątku temperatura w naszym kraju spadnie do 13-14 stopni.

- Najważniejszym graczem pogodowym jest niż znajdujący się nad południową Szwecją i dwa fronty atmosferyczne. Ciepły front otworzył drogę do napływu ciepłego powietrza, z kolei chłodny front, znajdujący się w czwartek na naszej granicy z Niemcami oraz dalej nad krajami alpejskimi, zmiecie ciepłe powietrze - tłumaczył Wasilewski.

Było ciepło, zrobi się chłodno
Było ciepło, zrobi się chłodno
Źródło zdjęcia: tvnmeteo.pl

W czwartek z północnego zachodu będzie napierać jednak zimne powietrze z przelotnymi opadami. - Ono jest na tyle zimne, że dzisiaj w Oslo temperatura maksymalna, czyli ta najwyższa, będzie wynosić 8 stopni - opowiadał Wasilewski.

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Front z chłodnym powietrzem i opadami przejdzie w nocy z czwartku na piątek nad Polską. - Zaprosi on zimne powietrze z północnego zachodu. (...) Ochłodzenie będzie naprawdę duże i dokona się w bardzo krótkim czasie - mówił prezenter.

Czy babie lato jeszcze wróci?

Co mówią prognozy w dalszych perspektywach? Czy jest jeszcze szansa na powrót babiego lata? - Wygląda na to, że zmiana, która dokona się w ciągu najbliższej doby, otwiera zupełnie nowy rozdział pogodowy, takiej już prawdziwej jesieni. Z wiatrem, z kolejnymi frontami, z aurą zmienną i dynamiczną - przyznał Wasilewski.

Tomasz Wasilewski o tym, co nas czeka w pogodzie
Źródło: TVN24
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyTomasz Wasilewski
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