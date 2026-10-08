"Widać zwiastuny zmian". Nadciąga spore ochłodzenie
Ostatnio pogoda przynosiła stabilizację, dużo słońca i dość wysoką temperaturę. W czwartek termometry mogą pokazać miejscami nawet do 26-27 stopni Celsjusza. Takich wartości można spodziewać się na granicy województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Ciepło ma być też w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, na przykład na Bałkanach. Termometry mogą pokazać tam nawet 28 stopni. Ten pogodowy etap dobiega jednak końca.
- Widać już zwiastuny zmian, bo idzie front, który zmieni nam pogodę. Przebuduje nad Europą całą sytuację baryczną - mówił na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.
Front zmiecie ciepłe powietrze
Co odpowiada za nietypowe gorąco w czwartek i tak drastyczne ochłodzenie następnego dnia? Już od piątku temperatura w naszym kraju spadnie do 13-14 stopni.
- Najważniejszym graczem pogodowym jest niż znajdujący się nad południową Szwecją i dwa fronty atmosferyczne. Ciepły front otworzył drogę do napływu ciepłego powietrza, z kolei chłodny front, znajdujący się w czwartek na naszej granicy z Niemcami oraz dalej nad krajami alpejskimi, zmiecie ciepłe powietrze - tłumaczył Wasilewski.
W czwartek z północnego zachodu będzie napierać jednak zimne powietrze z przelotnymi opadami. - Ono jest na tyle zimne, że dzisiaj w Oslo temperatura maksymalna, czyli ta najwyższa, będzie wynosić 8 stopni - opowiadał Wasilewski.
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Front z chłodnym powietrzem i opadami przejdzie w nocy z czwartku na piątek nad Polską. - Zaprosi on zimne powietrze z północnego zachodu. (...) Ochłodzenie będzie naprawdę duże i dokona się w bardzo krótkim czasie - mówił prezenter.
Czy babie lato jeszcze wróci?
Co mówią prognozy w dalszych perspektywach? Czy jest jeszcze szansa na powrót babiego lata? - Wygląda na to, że zmiana, która dokona się w ciągu najbliższej doby, otwiera zupełnie nowy rozdział pogodowy, takiej już prawdziwej jesieni. Z wiatrem, z kolejnymi frontami, z aurą zmienną i dynamiczną - przyznał Wasilewski.