Nad naszymi głowami przetoczy się front za frontem. Gdzie spadnie deszcz

Nadchodzący tydzień upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Poza tym mogą pojawić się burze, lokalnie gwałtowne. Sprawdź, gdzie i kiedy będzie padać.

Polska dostaje się powoli pod wpływ pogodnego wyżu znad Bałkanów, choć na południowym wschodzie kraju zaznacza się zatoka niżowa ze słabo aktywnym frontem niosącym przelotny deszcz.

We wtorek wkroczy jednak od zachodu front atmosferyczny, pchany w nasz rejon Europy przez wielki wir niżowy. Jego centrum ulokuje się między Irlandią a Wyspami Brytyjskimi. Układ tłoczyć ma kolejną porcję atlantyckich mas powietrza w głąb kontynentu. Tym samym we wtorek i środę, w czasie przemieszczania się frontu nad Polską, rozwinie się zachmurzenie kłębiaste niosące miejscami obfity deszcz i burze.

W czwartek na chwilę kraj obejmie pogodny klin wyżowy, a w piątek wkroczy kolejny front atmosferyczny, choć już słabo aktywny.

Prognoza na poniedziałek i wtorek. Lokalnie wystąpią gwałtowne burze

W poniedziałek rano miejscami będzie mglisto. W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na południowym wschodzie kraju okresowo duże. Lokalnie spadnie przelotny deszcz o natężeniu do 5 litrów na metr kwadratowy.

We wtorek nad Polską pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 10-40 l/mkw. i burzami, lokalnie gwałtownymi. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie opady nie są prognozowane.

Prognoza na środę i czwartek

W środę na zachodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych częściach Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych, a wraz z nimi spodziewane są burze i przelotne opady deszczu. Spadnie do 10-30 l/mkw.

W czwartek wystąpi zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na wschodzie kraju będzie ono okresami duże.

Prognoza na piątek

W piątek również pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie i w centrum kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 5 l/mkw. Na Pomorzu mogą wystąpić burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl