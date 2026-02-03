Mróz zagrażający zdrowiu i życiu. Gdzie dziś będzie najzimniej. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny mróz

Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

podlaskiego ;

warmińsko-mazurskiego , w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim, elbląskim;

pomorskiego , w powiatach: malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

mazowieckiego , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;

lubelskiego, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, ryckim, opolskim, puławskim, lubartowskim, włodawskim, lubelskim, Lublin, świdnickim, krasnostawskim, łęczyńskim, chełmskim, Chełm,

Temperatura maksymalna w dzień ma sięgnąć od -15 do -10 st. C. Odczucie zimna będzie potęgować wiatr o średniej prędkości 5-20 kilometrów na godzinę.

W południowej i środkowej części województwa mazowieckiego oraz we wschodniej i środkowej części woj. lubelskiego alarmy wygasną we wtorek o godzinie 10. Na pozostałym obszarze utrzymają się do środy do godz. 10.

01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

warmińsko-mazurskiego , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

pomorskiego , poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot;

zachodniopomorskiego , w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, drawskim, wałeckim, łobeskim, stargardzkim, choszczeńskim;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego, poza powiatami na południowym zachodzie;

lubuskiego , w powiecie strzelecko-drezdeneckim;

łódzkiego ;

mazowieckiego , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

lubelskiego , poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

świętokrzyskiego ;

śląskiego , w powiatach północnych;

małopolskiego ;

podkarpackiego.

Temperatura maksymalna w dzień w większości tych miejsc nie wzrośnie powyżej -10 st. C.

Alarmy obowiązują do godziny 10 we wtorek - z wyjątkiem środkowej i wschodniej części województwa pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, gdzie są ważne do godz. 9 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP