Prognoza

"Na mapach widać wielki mróz". Jaką pogodę przyniosą kolejne tygodnie?

Mroźna aura w Polsce
Mróz w Polsce. Tomasz Wasilewski o tym, jakie będą kolejne tygodnie
Źródło: TVN24
Z map opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że mroźna aura tak szybko nie odpuści. - Czeka nas dużo zimniejsza pogoda niż zwykle - powiedział Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Pierwsze dni lutego przyniosą w całym kraju mroźną aurę. Najniższe wartości na termometrach prognozowane są na północnym wschodzie kraju. Jakiej aury możemy się spodziewać w lutym i na początku marca? Z map opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zimno pozostać ma z nami jeszcze przez długi czas.

- Na mapach, które pokazują pięć kolejnych tygodni widać wielki mróz - powiedział w sobotę na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

Mróz w lutym. Co widać na mapach

IMGW udostępnił pięć map, które pokazują, jaka może wystąpić anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020. Są to prognozy ECMWF, które opracowali synoptycy z IMGW. Opisane zostały następujące przedziały czasowe: 2.02-8.02, 9.02-15.02, 16.02-22.02, 23.02-1.03, 2.03-8.02.

- Na tych pierwszych mapach widać kolor niebieski lub granatowy. To oznacza, że anomalia temperatury względem lat 1991-2020 będzie ujemna. Ponadto będzie też bardzo duża - mówił Tomasz Wasilewski. Dodał, że w pierwszym tygodniu lutego, czyli od 2 do 8 lutego, anomalia miejscami może wynieść nawet około 10 stopni. - Oznacza to, że ta średnia temperatura będzie niższa od tej wieloletniej o 10 stopni - podkreślił.

Jak mówił prezenter tvnmeteo.pl, w drugim tygodniu lutego, czyli od 9 do 15 lutego, też spodziewana jest solidna anomalia. - Ona już nie będzie taka ogromna, ale nadal bardzo duża - zauważył synoptyk tvnmeteo.pl.

Źródło: cmm.imgw.pl

Z map wynika, że w połowie lutego anomalia nadal będzie ujemna, czyli będzie zimniej niż przeciętnie. Kiedy zrobi się cieplej?

- Dopiero końcówka lutego i początek marca to jest albo lekko zimniej, albo temperatura w normie. Wygląda na to, że przynajmniej do pierwszego tygodnia marca czeka nas dużo zimniejsza pogoda niż zwykle - zauważył prezenter tvnmeteo.pl. - To, co widzimy na tych mapach, to nie jest wartość temperatury, czyli -10 stopni na termometrach. Ta wartość oznacza, że temperatura będzie średnio o 10 stopni mniejsza od tej przeciętnej wieloletniej - tłumaczył. - Będziemy mieli po prostu nienaturalnie niską temperaturę, jak na nasze szerokości geograficzne - dodał.

