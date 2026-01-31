Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela. 01.02. Ta noc będzie naprawdę lodowata

|
Zima, noc, wieś, mróz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 01.02. Noc w całym kraju zapowiada się mroźnie, choć pogodnie. Miejscami na termometrach zobaczymy nawet -25 stopni.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Noc będzie pogodna, tylko na południu i zachodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -25/-23 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -18 st. C w centrum kraju, do -10 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na Pomorzu w porywach będzie on wiał z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-199377
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 01.02

Niedziela zapowiada się słonecznie, tylko na południowym zachodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od -16/-15 st. C na Podlasiu, przez -13/-11 st. C w centrum kraju, do -7/-5 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Będzie potęgował odczucie chłodu.

Klatka kluczowa-199399
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Utrzymujące się mroźne powietrze jest suche, dlatego jego wilgotność w większości regionów będzie poniżej 60 procent. Powyżej tej wartości będzie jedynie na południu. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-199424
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w stolicy będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -18 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę aura będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy co najmniej -13 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście okaże się pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -20 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu słoneczną aurę. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -13 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocna aura w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu okaże się słoneczna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy co najmniej -10 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę aura we Wrocławiu okaże się pochmurna z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -12 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie prognozowana jest pochmurna pogoda z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 992 hPa.

Klatka kluczowa-199415
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
