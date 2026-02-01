Niedziela zapowiada się słonecznie, tylko na południowym zachodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -16/-15 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -13/-11 st. C w centrum kraju, do -7/-5 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Będzie potęgował odczucie chłodu.
Warunki biometeo w niedzielę
Wilgotność powietrza w ciągu dnia oscylować będzie wokół 60 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.
Pogoda na dziś - Warszawa
W niedzielę W Warszawie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -13 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1012 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Niedziela przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu słoneczną aurę. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -13 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1027 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Niedziela w Poznaniu okaże się słoneczna. Temperatura maksymalna nie przekroczy -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1011 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
W niedzielę aura we Wrocławiu okaże się pochmurna z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1004 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
W niedzielę w Krakowie prognozowana jest pochmurna pogoda z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 992 hPa.
Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock