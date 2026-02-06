Pogoda. Nadciąga kolejne uderzenie mrozu

Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska znajdzie się pod wpływem strefy obniżonego ciśnienia, w zasięgu łagodnych, wilgotnych mas powietrza pochodzenia polarnego-morskiego, napływających znad Atlantyku. Przełoży się to na przewagę pochmurnej aury z zamgleniami i mgłami, opadami deszczu i mżawki - lokalnie o charakterze marznącym. W ciągu nocy takich opadów należy się spodziewać w pasie od Pomorza, przez Warmię i Mazury, po Podlasie. Jednakże biorąc pod uwagę typ panującej pogody, słabe opady mżawki mogą występować w ciągu nocy niemal wszędzie. To przy temperaturze minimalnej oscylującej około 0 stopni Celsjusza, a przy ziemi poniżej tej wartości, stwarza ryzyko gołoledzi nie tylko na północnym wschodzie, ale również lokalnie na obszarze całego kraju.

Kolejna doba nie upłynie bez opadów marznących, ale przyniesie liczne mgły utrzymujące się miejscami na południu kraju przez większą część dnia. Od północy zaznaczy się wpływ frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego, z którym związane będą słabe opady śniegu (do 5 centymetrów) oraz napływ arktycznego powietrza. Przekonają się o tym zwłaszcza mieszkańcy Polski północno-wschodniej, gdzie na początku przyszłego tygodnia temperatura w nocy ponownie spadnie w okolice -20 st. C.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z zamgleniami. Na południu i zachodzie lokalnie wystąpią opady mżawki oraz liczne mgły utrzymujące się przez większą część dnia. Z kolei na północy i północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu (1-5 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od -3/-1 st. C na północnym wschodzie do 2-4 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela również przyniesie pochmurną aurę na przeważającym obszarze kraju ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu (na południu miejscami deszczu ze śniegiem). Rozpogodzenia możliwe będą jedynie na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8/-6 st. C na północnym wschodzie do 1-2 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Znów coraz zimniej. Mróz powróci

Pochmurno będzie także w poniedziałek. Rozpogodzenia pojawią się na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-7 st. C na północnym wschodzie do -2/-1 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Wtorek przyniesie pogodę pochmurną z zamgleniami i słabymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu na południu i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-7 st. C na północnym wschodzie do 1-2 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W środę na niebie pojawi się sporo chmur. Wystąpią także zamglenia i słabe opady mieszane na południu, w centrum i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -4/-2 st. C na północnym wschodzie do 2-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com