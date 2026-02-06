Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Nadciąga kolejne uderzenie mrozu

|
Zima, śnieg
Prognozowana temperatura powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W weekend pojawią się mgły i opady marznące. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać - szykuje się powrót silnego mrozu. Na termometrach nocą zobaczymy około -20 stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Polska znajdzie się pod wpływem strefy obniżonego ciśnienia, w zasięgu łagodnych, wilgotnych mas powietrza pochodzenia polarnego-morskiego, napływających znad Atlantyku. Przełoży się to na przewagę pochmurnej aury z zamgleniami i mgłami, opadami deszczu i mżawki - lokalnie o charakterze marznącym. W ciągu nocy takich opadów należy się spodziewać w pasie od Pomorza, przez Warmię i Mazury, po Podlasie. Jednakże biorąc pod uwagę typ panującej pogody, słabe opady mżawki mogą występować w ciągu nocy niemal wszędzie. To przy temperaturze minimalnej oscylującej około 0 stopni Celsjusza, a przy ziemi poniżej tej wartości, stwarza ryzyko gołoledzi nie tylko na północnym wschodzie, ale również lokalnie na obszarze całego kraju.

Kolejna doba nie upłynie bez opadów marznących, ale przyniesie liczne mgły utrzymujące się miejscami na południu kraju przez większą część dnia. Od północy zaznaczy się wpływ frontu okluzji o charakterze frontu chłodnego, z którym związane będą słabe opady śniegu (do 5 centymetrów) oraz napływ arktycznego powietrza. Przekonają się o tym zwłaszcza mieszkańcy Polski północno-wschodniej, gdzie na początku przyszłego tygodnia temperatura w nocy ponownie spadnie w okolice -20 st. C.

Klatka kluczowa-211568
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z zamgleniami. Na południu i zachodzie lokalnie wystąpią opady mżawki oraz liczne mgły utrzymujące się przez większą część dnia. Z kolei na północy i północnym wschodzie pojawią się słabe opady śniegu (1-5 cm). Temperatura maksymalna wyniesie od -3/-1 st. C na północnym wschodzie do 2-4 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela również przyniesie pochmurną aurę na przeważającym obszarze kraju ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu (na południu miejscami deszczu ze śniegiem). Rozpogodzenia możliwe będą jedynie na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8/-6 st. C na północnym wschodzie do 1-2 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Znów coraz zimniej. Mróz powróci

Pochmurno będzie także w poniedziałek. Rozpogodzenia pojawią się na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od -9/-7 st. C na północnym wschodzie do -2/-1 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni wiatr.

Wtorek przyniesie pogodę pochmurną z zamgleniami i słabymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu na południu i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9/-7 st. C na północnym wschodzie do 1-2 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W środę na niebie pojawi się sporo chmur. Wystąpią także zamglenia i słabe opady mieszane na południu, w centrum i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -4/-2 st. C na północnym wschodzie do 2-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Klatka kluczowa-211579
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Polskapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Marznące opady
Gołoledź. Tu nadal trzeba uważać
Prognoza
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
Świat
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
Polska
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
Prognoza
Maroko, powódź
Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów
Świat
Woda zalała ulice Madrytu
Rura pękła na drodze do lotniska. Ludzie wdrapywali się na auta
Świat
Ulica lód oblodzenie
I znów szklanka na drogach
Prognoza
Leonardo uderzył w Portugalię
Ewakuacje, ofiara śmiertelna. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Sypanie solą dróg
To tania metoda. Wysoką cenę płaci środowisko
Polska
Mróz, zima
Nadchodzi zmiana. Znów ściśnie mróz
Prognoza
Gołoledź we Wrocławiu
Ślizgawica na Dolnym Śląsku. "We Wrocławiu zawsze było ciepło"
Polska
25 min
pc
Elon Musk ma kosmiczny plan. Obietnica rewolucji czy sprytna gra o inwestorów?
KIJEK W KOSMOSIE
Nosorożce na śnieżnym wybiegu w Zoo Knoxville
Nosorożce bawiły się w śniegu
Świat
Niebezpieczna gołoledź na drogach i opady mieszane w regionie słupskim - Zdjęcia 22
Nie widzimy jej, a ona na nas czyha
Polska
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
Polska
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
Prognoza
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
Świat
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
Prognoza
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
Świat
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
Świat
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
Świat
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Świat
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom