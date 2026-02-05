Pogoda na pięć dni. Siarczysty mróz nie powiedział ostatniego słowa

Prognozowana temperatura Źródło: Ventusky.com

Polska dostała się pod wpływ potężnego obszaru obniżonego ciśnienia rozciągającego się od Labradoru po Bałkany. Ulokowane w nim niże znad zachodniej i południowej Europy zdołały wbić się w mroźny wyż znad północno-wschodniej Europy i wtłoczyć nad Polskę łagodniejsze masy powietrza polarnego. Uformowane w nich fronty atmosferyczne, wędrujące nad krajem, niosą słabe i umiarkowane opady mieszane śniegu z deszczem oraz deszczu i mżawki. Opady marzną w zetknięciu z wychłodzonym gruntem, szczególnie w centrum oraz na północy i wschodzie kraju.

Do soboty Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia i w masach łagodnego powietrza, stąd mieszane opady i mgły. Jednak w niedzielę umacniający się nad Skandynawią zimny wyż ponownie zacznie napierać na niże. Ciśnienie w Polsce będzie rosnąć. Deszcz ze śniegiem przejdzie w śnieg, a temperatura spadnie, gdyż układ wyżowy będzie tłoczyć w stronę Polski kolejna porcję arktycznego powietrza.

W poniedziałek i we wtorek rano możliwy jest na północnym wschodzie Polski mróz do -20/-18 stopni Celsjusza. Ale już we wtorek od południa ponownie ma wciskać się w rejon środkowej Europy niż hamując silniejszy spływ arktycznego zimna.

Pogoda na piątek. Lokalnie sypnie śniegiem

Piątek przyniesie pochmurną i mglista aurę, szczególnie na południu Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami pojawią się opady śniegu z deszczem marznącym do dwóch litrów na metr kwadratowy. Poza tym miejscami popada słaby deszcz lub mżawka, które również do południa mogą miejscami marznąć. Tylko na zachodzie na ogół nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centralnej Polsce, do 4-6 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr.

Pogoda na weekend. Zrobi się zimniej

W sobotę będzie pochmurno i mglisto. Na północnym zachodzie kraju na ogół nie powinno padać. Poza tym na północy i północnym wschodzie kraju prognozowane są opady śniegu do 1-2 centymetrów, a w centrum i na południu opady śniegu z deszczem do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -3/-2 st. C na Podlasiu, przez 0-2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Zachodni i północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Niedziela na północy kraju zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Poza tym wystąpi duże zachmurzenie, okresami spadnie też do 1-3 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Śląsku. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny i spotęguje odczucie chłodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -10 st. C na Podlasiu, przez -6 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni i wschodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Będzie potęgował odczucie chłodu.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu możliwe są słabe opady śniegu do dwóch centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od -8 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.