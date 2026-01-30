Logo TVN24
Prognoza

Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej

Arleta Unton-Pyziołek o nadchodzącej fali potężnego mrozu
Źródło: TVN24
Pogoda w Polsce. Przed nami bardzo zimne, wręcz lodowate dni. Wszystko za sprawą skandynawskiego wyżu, który sprzyja spływowi powietrza znad rosyjskiej Arktyki. Przy gruncie temperatura może spaść poniżej -30 stopni.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Daniel znad Rosji. Nad krajem wolno przemieszcza się rozmywający się i pochmurny front, który oddziela łagodne masy powietrza polarnego od napierającego od północnego wschodu arktycznego. Wraz z coraz mocniejszym napływem powietrza z północy, postępować mają od północnego wschodu rozpogodzenia.

Mróz w Polsce. Przy gruncie może być mniej niż -30 st. C

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu skandynawskiego, w którego centrum ciśnienie utrzyma się na poziomie około 1040 hektopaskali. Układ sprzyjać będzie dalszemu spływowi arktycznego powietrza z północnego wschodu, znad rosyjskiej Arktyki. Coraz suchsza, zimna masa powietrza nieść będzie nocami silne spadki temperatury na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Przy samym gruncie na wschodzie możliwe spadki poniżej -30 stopni Celsjusza.

Dopiero w środę od południa i zachodu mocniej napierać będą pochmurne niże atlantyckie, rozpoczynając zmianę pogody ze słonecznej i wyżowej na pochmurną, niżową. Opady śniegu postępować mają od zachodu w głąb kraju i przechodzić na południowym zachodzie i południu w marznący deszcz powodujący niebezpieczną gołoledź.

Nad morzem przydaje się górski ekwipunek

Nad morzem przydaje się górski ekwipunek

Polska
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Arleta Unton-Pyziołek

Nawet -16 stopni za dnia

Sobota zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od północnego wschodu w głąb kraju. Lokalnie na południu i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-11 st. C na Podlasiu i Warmii, przez -10/-8 st. C w centrum kraju, do -5/-4 st. C na Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach może wiać do 50 kilometrów na godzinę, na Pomorzu do 65 km/h, co obniży temperaturę odczuwalną.

Niedziela przyniesie pogodną aurę, tylko na południu kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C na Suwalszczyźnie, przez -13/-11 st. C w centrum kraju, do -6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, obniżający odczucie temperatury.

"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach

"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach

Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy

Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy

Klatka kluczowa-197737
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Wciąż lodowato

Poniedziałek będzie pogodny, tylko niebo na południu Polski mogą nieco zasnuć chmury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -15 st. C na Podlasiu, przez -13 st. C w centrum kraju, do -7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Będzie on obniżał odczucie temperatury.

Na wtorek prognozuje się pogodną aurę, tylko na południu kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Podlasiu, przez -10 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na północy okresami dość silny. Będzie on obniżał temperaturę odczuwalną.

Tutaj mróz odpuści

Środa przyniesie postępujące od zachodu i południa w głąb kraju duże zachmurzenie z opadami śniegu do 1-3 centymetrów. Opady będą przechodzić na południowym zachodzie i południu Polski w marznący deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -4 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Klatka kluczowa-197751
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: alexugalek/AdobeStock

pogodaprognoza pogodyZima
