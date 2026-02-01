Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Kulminacja mrozu. Tak będzie spadać temperatura tej nocy

Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Tomasz Wasilewski o tym, jak lodowata będzie noc z niedzieli na poniedziałek
Źródło: TVN24
Mróz w Polsce. Przed nami wyjątkowo zimna noc. Na mapach prognozujących spadek temperatury powietrza w nocy i w poniedziałkowy poranek widać purpurę i fiolet. To nie oznacza nic dobrego. Niewykluczone są wartości bliskie -30 stopni.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo mroźna. Największe zimno spodziewane jest na północnym wschodzie Polski.

- Przed nami kulminacja tej fali mrozu. Nadchodzącej nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek, temperatura może być jeszcze niższa niż tej ubiegłej, czyli w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to mieliśmy w Kwidzynie -25 stopni. Mapy pokazują, że w nocy w Suwałkach ma być -27 stopni - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. - Nie wykluczamy jednak, że lokalnie na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach czy na wschodzie województwa mazowieckiego temperatura może być jeszcze o 1-2 stopnie niższa niż ta, którą widać na mapie - dodał. Oznacza to, że w poniedziałek około godziny 6 czy 7, po bardzo mroźnej nocy, termometry na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach czy wschodzie Mazowsza mogą pokazać od -25 do nawet -30 stopni.

To, jak spadać będzie temperatura tej nocy i o poranku, widać na poniższych mapach:

Prognozowana temperatura na noc i poniedziałkowy poranek
Źródło: Ventusky.com
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc

Trudny czas w pogodzie

Przed nami niezwykle mroźny początek tygodnia.

- Ten jutrzejszy świt to będzie prawdopodobnie najmroźniejszy poranek - zauważył prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. - Możliwe też, że w czasie następnego poranka temperatura będzie na bardzo podobnym poziomie. Przed nami dwie bardzo mroźne noce i dwa bardzo mroźne dni - dodał.

Tak niskie wartości na termometrach i wielkie zimno w Polsce związane są z wyżem, którego centrum ulokowane jest nad Finlandią. On zepchnął do nas mroźne powietrze z północnego wschodu, od strony Arktyki.

Dowiedz się więcej o pogodzie w Polsce:
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
Mróz, śnieg, zima
Tutaj lekcje w szkołach będą zawieszone
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com/GFS

Udostępnij:
TAGI:
pogodaMrózprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Mróz, śnieg, zima
Tutaj lekcje w szkołach będą zawieszone
Polska
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
AdobeStock_322081090
Jest zima, więc musi być Śnieżny Księżyc. Co to za zjawisko
Ciekawostki
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Śnieg
"Tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje"
Polska
shutterstock_2581717995_1
"Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny"
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Jak zimno? Pokazujecie termometry
Polska
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
Prognoza
Mróz na szybie, zimno
Cała Polska na minusie. Silny wiatr potęguje mróz
Prognoza
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
Prognoza
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
Polska
Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
Polska
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom