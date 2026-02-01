Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Mróz w Polsce. Co dalej w pogodzie? Idzie zmiana

|
Opady marznące
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. Pierwsze dni nowego tygodnia przyniosą bardzo podobną aurę do tej, którą mieliśmy w weekend. Na horyzoncie widać jednak zmianę. Zamiast siarczystego mrozu pojawi się inne zagrożenie.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Na początku tygodnia na pogodę w Polsce nadal będzie wpływać fiński wyż, który kieruje do nas mroźne powietrze z Arktyki. Taka sytuacja utrzyma się do wtorku, a więc w tym czasie nadal czeka nas bardzo zimna aura. Nocami spodziewane są spadki temperatury do -28, -27 stopni Celsjusza (lokalnie możliwe nawet -30 st. C) we wschodniej części kraju. Temperaturę odczuwalną w dalszym ciągu będzie obniżać lodowaty wschodni wiatr. Od środy, gdy odsunie się on na wschód Europy, czeka nas zmiana pogody - wtedy do naszego kraju zacznie płynąć cieplejsze i wilgotniejsze powietrze z zachodu, co oznacza wzrost temperatury, ale także marznące opady powodujące gołoledź. 

W poniedziałek w całej Polsce będzie pogodnie i słonecznie z niewielkim zachmurzeniem głównie na południu kraju. W Sudetach oraz w Tatrach możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C w Suwałkach, przez -14 st. C w Warszawie, do -6 st. C we Wrocławiu. Temperaturę odczuwalną będzie obniżać lodowaty, wschodni wiatr.

Może spaść śnieg

We wtorek w większości regionów nadal będzie pogodnie, ale na południu kraju zachmurzenie wzrośnie i w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na północnym wschodzie do -3 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, ze wschodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach

Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie

Idzie zmiana w pogodzie

W środę prawie wszędzie będzie pochmurno. Dość pogodnie ma być tylko na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Słabe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź mogą pojawić się w centrum i na południu Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -11 st. C w Suwałkach do 1 st. C we Wrocławiu i Rzeszowie. Wiał będzie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-200880
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Zrobi się ślisko

W czwartek w całej Polsce będzie pochmurno. Wystąpią też opady śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.

W piątek we wszystkich częściach kraju pogoda będzie pochmurna. Słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź, mogą pojawić się na północy Polski oraz na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w Suwałkach do 5 st. C we Wrocławiu. Wiał będzie watr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tutaj ferie będą dłuższe

Tutaj ferie będą dłuższe

Polska
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"

"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaZimapogoda
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Mróz, śnieg, zima
Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Śnieg
"Tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje"
Polska
shutterstock_2581717995_1
"Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny"
Świat
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Jak zimno? Pokazujecie termometry
Polska
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
Prognoza
Mróz na szybie, zimno
Cała Polska na minusie. Silny wiatr potęguje mróz
Prognoza
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
Prognoza
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
Polska
Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu
Świat
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom