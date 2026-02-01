Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Na początku tygodnia na pogodę w Polsce nadal będzie wpływać fiński wyż, który kieruje do nas mroźne powietrze z Arktyki. Taka sytuacja utrzyma się do wtorku, a więc w tym czasie nadal czeka nas bardzo zimna aura. Nocami spodziewane są spadki temperatury do -28, -27 stopni Celsjusza (lokalnie możliwe nawet -30 st. C) we wschodniej części kraju. Temperaturę odczuwalną w dalszym ciągu będzie obniżać lodowaty wschodni wiatr. Od środy, gdy odsunie się on na wschód Europy, czeka nas zmiana pogody - wtedy do naszego kraju zacznie płynąć cieplejsze i wilgotniejsze powietrze z zachodu, co oznacza wzrost temperatury, ale także marznące opady powodujące gołoledź.

W poniedziałek w całej Polsce będzie pogodnie i słonecznie z niewielkim zachmurzeniem głównie na południu kraju. W Sudetach oraz w Tatrach możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C w Suwałkach, przez -14 st. C w Warszawie, do -6 st. C we Wrocławiu. Temperaturę odczuwalną będzie obniżać lodowaty, wschodni wiatr.

Może spaść śnieg

We wtorek w większości regionów nadal będzie pogodnie, ale na południu kraju zachmurzenie wzrośnie i w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na północnym wschodzie do -3 st. C na południu. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, ze wschodu.

W środę prawie wszędzie będzie pochmurno. Dość pogodnie ma być tylko na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Słabe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź mogą pojawić się w centrum i na południu Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -11 st. C w Suwałkach do 1 st. C we Wrocławiu i Rzeszowie. Wiał będzie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.

Zrobi się ślisko

W czwartek w całej Polsce będzie pochmurno. Wystąpią też opady śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.

W piątek we wszystkich częściach kraju pogoda będzie pochmurna. Słabe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź, mogą pojawić się na północy Polski oraz na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w Suwałkach do 5 st. C we Wrocławiu. Wiał będzie watr umiarkowany, chwilami dość silny, z południowego wschodu.