Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju

Mroźne cuda
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed mrozem. Niebezpiecznie niskie wartości na termometrach spodziewane są w 13 województwach, a alarmy mają być w mocy przez wiele dni. Sprawdź, gdzie należy ubrać się szczególnie ciepło.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

  • podlaskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • pomorskiego, poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, drawskim, wałeckim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, świeckim, chełmińskim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami na południowym zachodzie;
  • łódzkim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • śląskim, w powiatach północnych;
  • małopolskim;
  • podkarpackim.

W nocy z soboty na niedziele prognozuje się miejscami temperaturę minimalną wynoszącą od -17 do -14 st. C na południu oraz od -22 do -18 st. C na północnym wschodzie. Lokalnie może być około -25 st. C. Miejscami temperatura maksymalna w dzień może nie przekroczyć -15 st. C. Poza tym w sobotę powieje wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę, w kolejnych dniach słabnący do 5-15 km/h.

Na północnym wschodzie i częściowo na północy ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w środę. Na pozostałym obszarze alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 10 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"

Piotr Wójcik

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Aga/Kontakt24

