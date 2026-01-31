Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje

Lód, mróz
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W sobotę rano alarmy obowiązują w kilku województwach, ale według synoptyków w kolejnych dniach obejmą znacznie większy obszar kraju. Mogą pojawić się nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Policja apeluje o pomoc osobom narażonym na wychłodzenie.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Policja poinformowała, że minionej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, a od początku listopada - 34 osoby. Każdego dnia funkcjonariusze patrolują ulice i inne miejsca, w których mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy i przekazują je do bezpiecznych miejsc.

Policja przypomniały, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych i nietrzeźwych. Ponadto zaapelowała, by zadzwonić na numer alarmowy 112, jeżeli znamy lub widzimy osobę, które może być narażona na wychłodzenie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

  • podlaskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • pomorskiego, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, bytowskim, kartuskim, Gdańsk, gdańskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, świeckim, chełmińskim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ciechanowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, pułtuskim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, mińskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łukowskim, łosickim;
  • lubelskim, w powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim.

W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -22 do -18 stopni Celsjusza, a lokalnie około -25 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -8 do -12 st. C, ale w niedzielę i poniedziałek miejscami będzie około -15 st. C. Poza tym w sobotę powieje wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę, w kolejnych dniach słabnący do 5-15 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Pomarańczowe ostrzeżenia najprawdopodobniej będą obowiązywać mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Żółte alarmy mają zostać wydane w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim (z wyłączeniem jego południowych powiatów) oraz we wschodniej i północno-wschodniej części zachodniopomorskiego, północno-wschodniej części woj. wielkopolskiego,

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę
Prognoza ostrzeżeń na niedzielę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Bardzo zimno w większości Polski ma być także w poniedziałek. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek
Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Również we wtorek mieszkańcy większości kraju odczują silny mróz. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia w województwach: lubelskim, podlaskim, warmiński-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek
Prognoza ostrzeżeń na wtorek
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Piotr Wójcik

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: anw,jzb,kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

