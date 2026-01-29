Blisko -30 stopni. Ostrzeżenia przed mrozem zwiększają swój zasięg

Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk o nadchodzącym mrozie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Scenariusz jest coraz bardziej klarowny. Będziemy mieli oddziaływanie bardzo rozległego układu wysokiego ciśnienia znad Skandynawii, konkretnie znad Finlandii. Ten wyż będzie transportował do nas mroźne powietrze pochodzenia arktycznego - powiedział na antenie TVN24 synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Synoptyk uzupełnił, że tak jak to zwykle bywa w przypadku wyżów, zachmurzenie będzie bardzo małe lub nie będzie go w ogóle. Będą to bardzo korzystne warunki do znacznego spadku temperatury, zwłaszcza nocą.

Możliwe -20 stopni w większości Polski

Kowalczuk przypomniał, że w tym roku, w okolicach 15-20 stycznia, mieliśmy już mroźny okres, ale w ten weekend i na początku kolejnego tygodnia będzie jeszcze zimniej.

- Spadki temperatury poniżej -20 stopni były raczej lokalne, a w tej chwili wygląda na to, że temperatura może osiągać takie wartości w ciągu nocy na przeważającym obszarze, zwłaszcza Polski centralnej i wschodniej - wyjaśnił.

Synoptyk doprecyzował, że najzimniejsze będą noce z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek, gdy na północnym wschodzie i wschodzie Polski wartości na termometrach mogą spadać do około -25 st. C. W rejonie Warszawy mogą być nawet -23 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie spadek temperatury sięgnie -10/-12 st. C. W sobotę odczucie chłodu spotęguje silny wiatr, ale w kolejnych dniach, zwłaszcza w poniedziałek i wtorek, pojawi się słońce, które nieco złagodzi mróz.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

podlaskiego;

warmińsko-mazurskiego;

pomorskiego , w powiatach: lęborskim, wejherowskim, bytowskim, kartuskim, Gdańsk, gdańskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, świeckim, chełmińskim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ciechanowskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, pułtuskim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, mińskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łukowskim, łosickim;

lubelskim, w powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała-Podlaska, parczewskim, włodawskim.

W tych miejscach temperaturę minimalną w nocy z piątku na sobotę wyniesie miejscami od -15 do -17 st. C, a podczas kolejnych nocy od -22 do -18 st. C, lokalnie około -25 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -8 do -12 st. C, w niedzielę i poniedziałek miejscami będzie około -15 st. C. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę w sobotę, później słabnący do 5-15 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 9 w środę.

IMGW.png

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Synoptycy zapowiadają je w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północno-zachodniej części województwa śląskiego oraz we wschodniej i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Prognoza ostrzeżeń Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Synoptycy planują je wydać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz lubuskim.

Prognoza ostrzeżeń Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Bardzo zimno w większości Polski ma być także w poniedziałek. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia w zachodniej połowie województwa zachodniopomorskiego oraz województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.