Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Mróz w Polsce. "Nadchodząca noc będzie jeszcze mroźniejsza"

Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Prognozowana temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek
Źródło: IMGW
Mróz w Polsce. Za nami najzimniejsza noc tego roku. Ale ta najbliższa może być w części kraju jeszcze zimniejsza. - Biegun zimna przeniesie się w inne regiony - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą tego roku. Najniższe wartości na termometrach odnotowano na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl powołując się na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w Biernatkach w powiecie augustowskim (woj. podlaskie) termometry pokazały -29,8 stopnia Celsjusza.

- Na terenie Białowieży, Suwałk, Lidzbarka Warmińskiego odnotowano między -29 a -27 stopni. Przy gruncie, na wysokości pięciu centymetrów, temperatura w Suwałkach spadła do -35 stopni - mówił na antenie TVN24 Wasilewski. - Zgodnie z tym, co mówili synoptycy, w wielu miejscach ta nadchodząca noc z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze mroźniejsza. Nie oznacza to, że w Suwałkach czy Biernatkach będzie zimniej, bo prognozowane są tam chmury i mgły, które wstrzymają spadek temperatury. Ten biegun zimna przeniesie się w inne regiony kraju, czyli do centrum i na Lubelszczyznę - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno

Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno

Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza

Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza

Przed nami jeszcze mroźniejsza noc. A jak zimno będzie o poranku?

Z prognozy opracowanej przez IMGW wynika, że temperatura powietrza o godzinie 7 we wtorek może wynieść w Warszawie -25 st. C.

- W poniedziałek rano w Warszawie było -19 stopni, a we wtorek może być -25 stopni - przekazał prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Mówił, że w Suwałkach o godzinie 7 może być -18 st. C. Dodał, że na północnym wschodzie będą chmury i mgły, więc tam we wtorek tych około 30 stopni mrozu nie będzie.

Gdzie będzie najzimniej we wtorkowy poranek? - Ten biegun zimna przesunie się do województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, gdzie będzie -26 stopni oraz na południe województwa podlaskiego. W Białymstoku i na południe od niego prognozuje się -26 stopni albo i mniej - dodał.

Na mapie opracowanej przez IMGW dla Polski widać intensywny, fioletowy kolor. To jest obszar, gdzie nadchodzącej nocy i we wtorek rano będzie największy mróz. - Ponad 50 procent kraju będzie objęte mrozem z wartościami wynoszącymi -20 stopni i mniej - mówił Wasilewski. Dodał, że na południu i na zachodzie niezmiennie będzie cieplej. Termometry pokażą tam do -16 st. C. - Mamy kulminacje, apogeum tej fali mrozu w niektórych częściach kraju. Ale też w niektórych miejscach ta nadchodząca noc może być dopiero najzimniejsza - dodał.

Klatka kluczowa-202283
Prognozowana temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyMrózZima
Czytaj także:
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
Prognoza
Zima i smog nad miastem...
Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze
Smog
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom