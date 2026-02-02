Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Czy mróz znowu zaatakuje?

Sytuacja pogodowa w Europie
Tomasz Wasilewski mówi o mrozie w Polsce
Źródło: TVN24
Za nami lodowata noc, ale kolejna może być równie zimna lub jeszcze bardziej. W prognozach widać ocieplenie. Czy zostanie ono z nami na dłużej? O pogodowej przyszłości mówił Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Noc z niedzieli na poniedziałek była najzimniejszą w tym roku.

- Polska znajduje się w takim miejscu Europy, gdzie jest właściwie najzimniej. Jesteśmy w czołówce tych najzimniejszych miejsc - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Dodał, że z rosyjskiej Arktyki, gdzie termometry pokazały w poniedziałek rano -44 st. C, napływa do nas to lodowate powietrze. - To zimne powietrze przedziera się do nas przez Rosję, dalej przez Estonię, Litwę, Łotwę i Białoruś. Dotarło ono też do Ukrainy i do nas - dodał. Jak mówił Wasilewski, część naszego kraju - północ, północny wschód, wschód oraz centrum - jest objęta tym największym mrozem. Natomiast na południu i na zachodzie jest wyraźnie łagodniej i cieplej.

Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza

Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza

W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe

W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe

Polska

Mróz w Polsce. "Takiego nie było miejscami od kilkunastu lat"

Prezenter tvnmeteo.pl przekazał, że znaczna część Polski jest objęta arktycznym, siarczystym, trzaskającym mrozem, jakiego nie było w wielu miejscach od kilkunastu lat.

- To mroźne powietrze jeszcze do wtorku włącznie będzie do nas napływać. Jest bardzo prawdopodobne, że ta kolejna noc, czyli z poniedziałku na wtorek, w wielu miejscach będzie jeszcze zimniejsza niż ta miniona. Oznacza to, że temperatura spadnie jeszcze bardziej - mówił Wasilewski. Dodał, że w środkowej Polsce, gdzie w poniedziałek rano było -19 st. C, tak jak na przykład w Warszawie, we wtorkowy poranek może być poniżej -20 st. C. - To mogą być 24 lub 22 stopnie mrozu. Przed nami bardzo mroźna jeszcze jedna doba. Ten moment kulminacyjny fali mrozu w wielu miejscowościach i miastach dopiero nastąpi - zauważył.

Czy najbliższa noc może okazać się jest zimniejsza? - Wydawało się, że już osiągnęliśmy apogeum mrozu, ale jednak ono jeszcze przed nami jest - mówił Wasilewski.

Mamy "epokę lodowcową"

Mróz w Polsce związany jest z fińskim wyżem, w którego centrum ciśnienie wynosi 1035 hektopaskali. - To on jest winowajcą całego tego mroźnego incydentu, a może tej epoki lodowcowej, którą mamy. Dlaczego? Bo wokół wyżu na półkuli północnej powietrze obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara - tłumaczył Wasilewski. Dodał, że w związku z tym powietrze, które sobie tak wiruje, napływa dokładnie z północy, z północnego wschodu, z rejonu Arktyki.

- To powietrze do nas płynie, co więcej, ono popłynęło jeszcze dalej, bo aż do Grecji i Bałkanów, gdzie też jest bardzo zimno - opowiadał Wasilewski. Dodał, że ten ogromny spadek temperatury do -30 st. C, to ekstremalny mróz.

Sytuacja pogodowa w Europie
Sytuacja pogodowa w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Czeka nas jednak zmiana pogody. Niże, które znajdują się na zachodzie kontynentu, mają wpłynąć w kolejnych dniach na aurę w naszym kraju. Jeden z niżów ulokowany będzie nad Wyspami Brytyjskimi, a drugi znajdzie się na północy Włoch.

- To jest dla nas bardzo istotne, bo za ciepłym frontem, odchodzącym od jednego z tych niżów, zacznie się wdzierać ciepłe powietrze - opowiadał Wasilewski. - To powietrze zmieni nam pogodę. Dlaczego? Bo ten wyż odsunie się na wschód i osłabnie. Wykorzystają to natychmiast te niże z ciepłym powietrzem, które popłynie z południowego zachodu - tłumaczył.

Co to dla nas oznacza? To, że za dwa dni będzie odwilż. - Za dwa, trzy dni w połowie tygodnia to ciepłe powietrze przedrze się jeszcze bardziej z tym frontem. Ten front przyniesie opady śniegu, a także marznącego deszczu. On będzie przemieszczać się nad Polską, pchany przez to ciepło, a ustępujący wyż mu na to pozwoli - opowiadał Wasilewski. Dodał, że te zmrożone opady doprowadzą do powstania groźnej gołoledzi.

"Mróz znowu zaatakuje"

Czy to koniec mrozu w Polsce? Nie. - Mróz znowu zaatakuje - mówił Wasilewski. Z modeli wynika, że po tym weekendzie, czyli 7-8 lutego, ponownie temperatura zacznie spadać

- Na razie skala tego ochłodzenia, według modeli, jest mniejsza niż tego obecnego mrozu. Wszystkie modele są zgodne, że po kilku dniach cieplejszych znowu po 8 lutego w Polsce będzie mróz, a może znowu bardzo duży mróz - dodał.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom