Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogodę w naszym kraju kształtuje silny wyż Christian z centrum przemieszczającym się wolno znad Rosji w kierunku Białorusi. Ciśnienie w Polsce stale rośnie. Układ połączony jest z silnym wyżem syberyjskim, co umożliwiło rozwój cyrkulacji wschodniej, czyli napływu zimnego i suchego powietrza kontynentalnego z głębi Azji. Powietrze to objęło już wschodnią połowę Polski i wolno zaczyna napierać na łagodniejszą masę zalegająca nad zachodnią Polską, ale na razie nie jest w stanie zupełnie jej odsunąć.

Wpływ silnego wyżu w Polsce w kolejnych dniach oznacza liczne rozpogodzenia, ale i spadek temperatury, szczególnie pogodnymi nocami. Po weekendzie możliwy jest mróz do -15/-20 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu jednak na chwilę wał wyżowy zostanie rozerwany przez płytki niż podążający znad Arktyki w stronę Morza Czarnego. W Polsce pojawi się więcej chmur, którym może towarzyszyć słaby śnieg na wschodzie Polski. Zahamowane zostanie na chwilę pogłębianie się zimna nad wschodnią Europą. Ale pod koniec tygodnia syberyjski wał wyżowy zacznie się odbudowywać. Wówczas szerokim strumieniem będzie płynąć w stronę Europy kolejna porcja siarczystego mrozu.

Dużo słońca, ale mroźnie

Niedziela będzie pogodna, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-9 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek aura będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Wtorek będzie pogodny, jedynie na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -6/-5 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Nie wszędzie będzie pogodnie

W środę na zachodzie Polski będzie pogodnie, poza tym pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na Podlasiu, przez -7 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

W czwartek na zachodzie kraju będzie pogodnie, natomiast w pozostałych miejscach wystąpi więcej chmur. Temperatura maksymalna nie przekroczy -12 st. C na Podkarpaciu, -9 st. C w centrum kraju oraz -1 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.