Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Mróz. Polska w objęciach mroźnego Christiana. Ile stopni będzie

|
Mroźna zima
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Mróz w Polsce. Wyż Christian sprowadza do kraju mroźne, kontynentalne powietrze ze wschodu. W kolejnych dniach czeka nas sporo słońca, ale także coraz niższa temperatura. Lokalnie nocami może być nawet -20 stopni.

Pogodę w naszym kraju kształtuje silny wyż Christian z centrum przemieszczającym się wolno znad Rosji w kierunku Białorusi. Ciśnienie w Polsce stale rośnie. Układ połączony jest z silnym wyżem syberyjskim, co umożliwiło rozwój cyrkulacji wschodniej, czyli napływu zimnego i suchego powietrza kontynentalnego z głębi Azji. Powietrze to objęło już wschodnią połowę Polski i wolno zaczyna napierać na łagodniejszą masę zalegająca nad zachodnią Polską, ale na razie nie jest w stanie zupełnie jej odsunąć.

Wpływ silnego wyżu w Polsce w kolejnych dniach oznacza liczne rozpogodzenia, ale i spadek temperatury, szczególnie pogodnymi nocami. Po weekendzie możliwy jest mróz do -15/-20 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu jednak na chwilę wał wyżowy zostanie rozerwany przez płytki niż podążający znad Arktyki w stronę Morza Czarnego. W Polsce pojawi się więcej chmur, którym może towarzyszyć słaby śnieg na wschodzie Polski. Zahamowane zostanie na chwilę pogłębianie się zimna nad wschodnią Europą. Ale pod koniec tygodnia syberyjski wał wyżowy zacznie się odbudowywać. Wówczas szerokim strumieniem będzie płynąć w stronę Europy kolejna porcja siarczystego mrozu.

Dużo słońca, ale mroźnie

Niedziela będzie pogodna, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-9 st. C na Podlasiu, przez -7/-4 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Klatka kluczowa-167958
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek aura będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Wtorek będzie pogodny, jedynie na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -6/-5 st. C w centrum kraju, do 1-2 st. C na zachodzie. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-167973
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Nie wszędzie będzie pogodnie

W środę na zachodzie Polski będzie pogodnie, poza tym pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na Podlasiu, przez -7 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

W czwartek na zachodzie kraju będzie pogodnie, natomiast w pozostałych miejscach wystąpi więcej chmur. Temperatura maksymalna nie przekroczy -12 st. C na Podkarpaciu, -9 st. C w centrum kraju oraz -1 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
24 min
Zima jak dawniej? Ekspert o "trendzie obserwowanym od lat"

Zima jak dawniej? Ekspert o "trendzie obserwowanym od lat"

TVN24
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii

Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

Udostępnij:
TAGI:
prognozaZimapogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
Polska
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
Świat
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Mróz
Trzaskający mróz i gęste mgły. Alarmy w 13 województwach
Prognoza
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Prognoza
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
Prognoza
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
Prognoza
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom