Za nami najzimniejsza noc w roku

Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski z mroźnej Warszawy Źródło: TVN24

Mroźny wyż znad Skandynawii nie odpuszcza. Od weekendu tłoczy do Polski arktyczne masy powietrza obniżające temperaturę do wartości, z którymi dawno nie mieliśmy do czynienia.

Ponad -30 stopni w zastoiskach chłodu

Po godzinie 6 rano w Warszawie był prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, który miał ze sobą termometr wskazujący -18 st. C. W wielu miejscach rano było jednak znacznie zimniej.

- Jeszcze mroźniej jest na północnym wschodzie kraju, gdzie mamy -27 stopni, tak jest na Suwalszczyźnie. W wielu innych miejscach, na przykład w okolicach Węgorzewa, ale także na Podlasiu, w powiecie augustowskim, temperatura spadła do -32 stopni tej nocy - relacjonował.

Słowa Wasilewskiego potwierdzają dane przekazane przez synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego. Jak przekazał, w Biernatkach, które mogą uchodzić za nowy polski biegun zimna, o godzinie 4 odnotowano -29,8 st. C. Jeszcze niższe dane zanotowano w lokalnych zastoiskach zimna - stacja automatyczna w Budrach w powiecie węgorzewskim wskazała -32,2 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek Źródło: IMGW

Kolejna noc jeszcze groźniejsza

Synoptyk zauważył, że wskazania na termometrach to nie wszystko. Ważna jest temperatura odczuwalna, którą wiatr obniża o kilka, a nawet kilkanaście stopni.

- Przy takim mrozie, arktycznym powietrzu i przy wietrze, który ma około 30 kilometrów na godzinę, temperatura odczuwalna spada natychmiast o kilka stopni. Na przykład teraz w Suwałkach temperatura odczuwalna to -35, w Warszawie wynosi ona prawie -30 stopni - tłumaczył.

Temperatura odczuwalna w poniedziałek 2 lutego o godzinie 6 Źródło: IMGW

Wasilewski ostrzegł, że kolejna noc może być jeszcze zimniejsza. Z poniedziałku na wtorek temperatura w Warszawie może spaść do -22, -25 st. C, a na północnym wschodzie poniżej -30 st. C.