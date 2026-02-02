Logo TVN24
Prognoza

Za nami najzimniejsza noc w roku

shutterstock_2697843121
Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski z mroźnej Warszawy
Źródło: TVN24
Początek lutego przyniósł najniższą temperaturę w tym roku. W nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokazały miejscami niemal -30 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna była jeszcze niższa. Kolejna noc ma być jeszcze mroźniejsza.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Mroźny wyż znad Skandynawii nie odpuszcza. Od weekendu tłoczy do Polski arktyczne masy powietrza obniżające temperaturę do wartości, z którymi dawno nie mieliśmy do czynienia.

Ponad -30 stopni w zastoiskach chłodu

Po godzinie 6 rano w Warszawie był prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, który miał ze sobą termometr wskazujący -18 st. C. W wielu miejscach rano było jednak znacznie zimniej.

- Jeszcze mroźniej jest na północnym wschodzie kraju, gdzie mamy -27 stopni, tak jest na Suwalszczyźnie. W wielu innych miejscach, na przykład w okolicach Węgorzewa, ale także na Podlasiu, w powiecie augustowskim, temperatura spadła do -32 stopni tej nocy - relacjonował.

Słowa Wasilewskiego potwierdzają dane przekazane przez synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego. Jak przekazał, w Biernatkach, które mogą uchodzić za nowy polski biegun zimna, o godzinie 4 odnotowano -29,8 st. C. Jeszcze niższe dane zanotowano w lokalnych zastoiskach zimna - stacja automatyczna w Budrach w powiecie węgorzewskim wskazała -32,2 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek
Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek
Źródło: IMGW

Kolejna noc jeszcze groźniejsza

Synoptyk zauważył, że wskazania na termometrach to nie wszystko. Ważna jest temperatura odczuwalna, którą wiatr obniża o kilka, a nawet kilkanaście stopni.

- Przy takim mrozie, arktycznym powietrzu i przy wietrze, który ma około 30 kilometrów na godzinę, temperatura odczuwalna spada natychmiast o kilka stopni. Na przykład teraz w Suwałkach temperatura odczuwalna to -35, w Warszawie wynosi ona prawie -30 stopni - tłumaczył.

Temperatura odczuwalna w poniedziałek 2 lutego o godzinie 6
Temperatura odczuwalna w poniedziałek 2 lutego o godzinie 6
Źródło: IMGW

Wasilewski ostrzegł, że kolejna noc może być jeszcze zimniejsza. Z poniedziałku na wtorek temperatura w Warszawie może spaść do -22, -25 st. C, a na północnym wschodzie poniżej -30 st. C.

14 województw z ostrzeżeniami przed mrozem. Apel policji
Autorka/Autor: kp/akw

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

