Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtuje silny wyż Christian z centrum ulokowanym nad Rosją. Układ ten w połączeniu z silniejszym wyżem syberyjskim tworzą warunki do rozwoju cyrkulacji wschodniej, czyli napływu zimnego i suchego powietrza kontynentalnego. Taka sytuacja powoduje, że blokowane jest wnikanie w nasz rejon Europy atlantyckich niżów niosących ocieplenie.

Od wschodu zaczyna napływać zimne powietrze, które w sobotę obejmie Polskę wschodnią, podczas gdy połowa zachodnią pozostanie jeszcze w łagodniejszej masie. Nad zachodnią połową Polski rozciąga się strefa dużego zachmurzenia związana z rozmywającym się frontem, oddzielającym dwie różne masy powietrza. Strefa ta będzie w ciągu dnia się rozmywać.

Zachodząca zmiana w cyrkulacji, zahamowanie odwilży, doprowadzi z jednej strony do licznych rozpogodzeń, a z drugiej strony do stopniowego spadku temperatury, szczególnie pogodnymi nocami. W weekend na wschodzie kraju możliwe spadki do -16/-14 stopni Celsjusza.

Tu było najzimniej minionej nocy

Minionej nocy we wschodniej połowie kraju było lodowato. Temperatura minimalna przy gruncie spadła w Zamościu do -19 st. C. Natomiast na zachodzie termometry na wysokości 5 centymetrów pokazały wartości powyżej zera. W Kołobrzegu, Kłodzku, Koszalinie odnotowano 1 st. C.

Temperatura minimalna przy gruncie, na wysokości 5 centymetrów, odnotowana w nocy z piątku na sobotę Źródło: IMGW

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniosła w Kozienicach -15 st. C. Natomiast w Szczecinie termometry pokazały 1,2 st. C.

Temperatura minimalna odnotowana w nocy z piątku na sobotę Źródło: IMGW