Znów nas wymroziło. Gdzie było najzimniej

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w poniedziałek na pogodę w Polsce wpływa wyż znajdujący się na pograniczu Litwy i Białorusi. Wypełniony jest mroźnym, arktycznym powietrzem.

"Dziura" w chmurach i temperatura poniżej -25 stopni

Za sprawą układu wyżowego w nocy i rano mieszkańcy kilku rejonów kraju doświadczyli bardzo niskiej temperatury. Jeśli chodzi o główne stacje synoptyczne IMGW, to według informacji Wakszyńskiego o godzinie 5 najniższą temperaturę odnotowano w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurskie), gdzie było -17,1 st. C. Bardzo zimno było także w Suwałkach (-15,1 st. C) i Kętrzynie (-14 st. C).

Znacznie niższą temperaturę niż na głównych stacjach synoptycznych IMGW zarejestrowano na automatycznej stacji w miejscowości Budry w powiecie węgorzewskim w woj. warmińsko-mazurskim - było to aż -25,4 st. C. Jak wyjaśnił nasz synoptyk, jest to lokalne zastoisko chłodu, a dodatkowo nad miejscowością pojawiła się "dziura" w zachmurzeniu, przez którą uciekało ciepło.

Dał się odczuć silny mróz

Z danych IMGW wynika, że w nocy w wielu rejonach kraju zapanował bardzo dotkliwy mróz. Na głównych stacjach pomiarowych najniższą temperaturę zanotowano w Suwałkach - było tam -17,2 st. C. Bardzo mroźnie było także w Kętrzynie (-15,6 st. C) i Mikołajkach (-13,5 st. C). Najwyższą temperaturę, ale wciąż minusową, bo -0,7 st. C, odnotowano w Legnicy.

Temperatura odczuwalna okazała się jeszcze niższa. O godzinie 6 w Suwałkach, Kętrzynie i Mikołajkach dało się odczuć -20 st. C. Silny mróz, poniżej -15 st. C, poczuli również mieszkańcy niektórych miejscowości na Podlasiu, Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Nawet w najcieplejszych rejonach dał się odczuć kilkustopniowy mróz.

Jak podał Wakszyński, oprócz mrozu zagrożeniem jest także oblodzenie - zwłaszcza na południu, gdzie w niedzielę i w nocy wystąpiły opady. Zamarzać może także błoto pośniegowe, przez co ślisko na drogach może być lokalnie w wielu miejscach. Przed gołoledzią i niską temperaturą ostrzega IMGW.

