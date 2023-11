Najpierw mocno sypnie śniegiem, potem ściśnie silny mróz. Niż Robin "wywoła sporo zamieszania"

Tuż nad naszymi głowami ciepło płynące z południa zderzy się z zimnym powietrzem z północy, czego efektem będą weekendowe śnieżyce. Jeśli chodzi o temperaturę, to mróz będzie coraz większy. Sprawdź prognozę pogody na 5 dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami Olivier znad Łotwy oraz Robin I i II z centrami, które ulokują się w piątek nad Alpami oraz nad pograniczem ukraińsko-rosyjskim. Północne krańce Polski pozostaną w strefie słabo aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem Olivier, a południowo-zachodnie i południowe regiony będą powoli obejmowane przez front związany z niżem Robin. Będzie do nas napływać arktyczne powietrze. Tylko południowe regiony kraju obejmie cieplejsza masa polarna - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu do 2 centymetrów, a na przedgórzu i w górach spadnie go do 4-8 centymetrów. Na pozostałym obszarze pojawią się większe przejaśnienia, a w centrum oraz na Wybrzeżu spadnie do 1 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na Kaszubach. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na weekend

Jak zapowiada synoptyk, "w weekend niż Robin I, z centrum przemieszczającym się blisko południowej Polski, wywoła sporo zamieszania, niczym legendarny banita Robin Hood". - Niż bowiem, a konkretnie związany z nim szeroki front atmosferyczny, nasunie się nad Polskę, niosąc śnieżyce na południu i wschodzie. Napierające od południowego wschodu ciepłe i bardzo wilgotne powietrze, płynące między innymi nad Morzem Czarnym, a pochodzące znad północnej Afryki, zderzy się nad południową i wschodnią Polską z zimnym, arktycznym. Starcie tych bardzo różnych mas może poskutkować obfitymi opadami od Śląska i Podkarpacia po Podlasie - wyjaśnia Unton-Pyziołek.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie. W pasie od Śląska i Małopolski, przez Ziemię Łódzką, po Lubelszczyznę, Mazowsze i Podlasie wystąpią opady śniegu rzędu 5-8 cm, tylko przejściowo na Podkarpaciu popada śnieg z deszczem. W górach opady będą bardziej obfite i spadnie tam do 15 cm śniegu. Opady po południu zaczną zwiększać natężenie na południowym wschodzie, a w nocy z soboty na niedzielę w tamtej części kraju oraz we wschodnich regionach spadnie od 10 do 15 cm śniegu. Warunki na drogach będą trudne. Termometry w najcieplejszej chwili soboty wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu. Z kierunków północnych powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 1-5.12 Ventusky.com

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. W większości kraju będą pojawiać się przelotne opady śniegu, spadnie go do 1-4 cm. Bez opadów dzień upłynie jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Śląsku do -1 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Mróz coraz większy

- Kiedy w niedzielne popołudnie Robin znajdzie się już nad Rosją, nad Polskę zsuwać się ma zimne powietrze prosto znad Arktyki. Na początku tygodnia będzie rozwijać się w nim zachmurzenie kłębiaste i wystąpią przelotne opady śniegu - informuje synoptyk. Nocami jednak wystąpią rozpogodzenia, w których temperatura może spadać od -10 do -15 st. C, a w obszarach podgórskich nawet do -18 st. C.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami na południu kraju. Na północy i w centrum spadnie do 1-2 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Śląsku, przez -3 st. C w środkowych regionach, do -2 st. C na Pomorzu. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na Śląsku do -3 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 1-5.12 Ventusky.com

Prognozowane porywy wiatru w dniach 1-5.12 Ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl