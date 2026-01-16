Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogodę w naszym kraju kształtuje silny wyż Christian z centrum nad Rosją. Wraz z jeszcze silniejszym wyżem syberyjskim stworzy on warunki do rozwoju cyrkulacji wschodniej. Umożliwi to napływ zimnego, suchego powietrza kontynentalnego, blokującego wnikanie w nasz rejon Europy atlantyckich niżów i ocieplenia.

W sobotę zimno obejmie Polskę wschodnią, podczas gdy zachodnia część pozostanie jeszcze w łagodniejszej masie. Ta zmiana w cyrkulacji i zahamowanie odwilży doprowadzi z jednej strony do licznych rozpogodzeń, a z drugiej - do stopniowego spadku temperatury, szczególnie pogodnymi nocami. W weekend na wschodzie kraju termometry mogą pokazać -14, a nawet -16 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend. Potężny napływ zimna

Sobota zapowiada się pochmurno, ale niebo ma się rozpogadzać, szczególnie w południowych i wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na północnym wschodzie, poprzez -2/-1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany, jedynie okresowo dość silny.

Pogodne niebo prognozowane jest nad Polską w niedzielę. Temperatura maksymalnie wyniesie od -8 st. C na wschodzie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na krańcach zachodnich. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na ferie. Tam ściśnie mróz

W przyszłym tygodniu widać jednak niewielkie zaburzenie w napływie zimna z głębi Syberii. Z Arktyki w kierunku Morza Czarnego przewędruje płytki niż, hamujący na chwilę pogłębianie się zimna nad wschodnią Europą. Mimo to przy rozpogodzeniach temperatura w połowie przyszłego tygodnia może nocami spaść na wschodzie Polski do -17/-20 stopni. Na dodatek niż ten raczej nie powstrzyma na długo pochodu siarczystego mrozu.

W poniedziałek w Polsce zapanuje pogodna aura. Termometry wskażą od -8 st. C na Podlasiu, przez -5/-4st. C w regionach centralnych, do 2-3 st. C na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

We wtorek na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur, ale w pozostałych regionach niebo pozostanie pogodne. Na termometrach zobaczymy od -9 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez -4 st. C w centrum, do 1-2 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W zachodniej Polsce środa upłynie pod znakiem pogodnej aury, ale w pozostałych regionach zobaczymy na niebie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 st. C na Podlasiu, przez -5 st. C w centralnej Polsce, do 0-1 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com