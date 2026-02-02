Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Przed nami kolejna, ekstremalnie zimna i niebezpieczna noc oraz poranek. Temperatura w niektórych miastach spadnie do -24 stopni Celsjusza. Lokalnie wartości na termometrach mogą być jeszcze niższe i wynieść -26/-25 st. C. W tak zwanych zastoiskach chłodu możliwy jest spadek do -28 st. C. Jednocześnie temperatura odczuwalna i ta przy gruncie będzie jeszcze niższa o około 5-6 stopni. Obszar zagrożony największymi spadkami temperatury najbliższej nocy to poza północno-wschodnią częścią kraju również województwo mazowieckie i lubelskie.

Spadkom temperatury sprzyjać będzie silna ucieczka ciepła przy niemal bezchmurnym niebie, a okresami silniejszy wiatr w dalszym ciągu będzie potęgował odczucie chłodu. Ponadto zalegająca pokrywa śnieżna, która w ciągu dnia silnie odbija promieniowanie słoneczne, nie pozwala dostatecznie ogrzać podłoża. Sprzyja ona również ekstremalnie niskiej temperaturze utrzymującej się w zagłębieniach terenu.

Co przyniesie nadchodząca noc?

Pogoda na noc

Noc w przeważającej części kraju przyniesie małe zachmurzenie, miejscami będzie bezchmurnie. Na południu i południowym zachodzie pojawi się więcej chmur i w tym rejonie lokalnie możliwy jest bardzo słaby opad śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -24 st. C na wschodzie do -8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, przeważnie słaby i umiarkowany, okresami na zachodzie dość silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 3.02

Na wtorek prognozuje się w większości regionów pogodną aurę bez opadów. Ale na południu Polski, a także w drugiej części dnia również w centrum, spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia. Słabe, przedfrontowe opady śniegu pojawią się w rejonie górskim, a wieczorem możliwe będą również w województwach południowych. Termometry wskażą maksymalnie od -13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -2 st. C na południu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, a na zachodzie i na Wybrzeżu okresami - dość silny. Będzie wiał z kierunków wschodnich.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od niecałych 50 procent w pasie między wschodem a północą kraju do 90 procent na krańcach południowych. Prawie wszędzie będzie nam bardzo zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe zachmurzenie, chwilami niebo będzie też bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie -23 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie -11 st. C. Wiatr wschodni, przeważnie okaże się słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie małe. Na termometrach zobaczymy -19 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, następnie zmienny, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hPa i zacznie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodny wtorek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie -10 st. C. Wiatr początkowo okaże się zmienny, następnie południowo-wschodni, przeważnie powieje słabo. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie od dużego do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie -13 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się dość pogodnie - zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7 st. C. Wiatr wschodni, przeważnie okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Wtorek przyniesie we Wrocławiu pochmurna aurę. Termometry wskażą -8 st. C. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia przeważnie pochmurny wtorek. W pierwszej części dnia możliwe są przejaśnienia, a wieczorem - słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, przeważnie umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie dalej powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, nie można wykluczyć słabego, symbolicznego opadu śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie przyniesie przeważnie duże zachmurzenie. Wieczorem możliwy jest słaby śnieg. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i będzie powoli spadać.