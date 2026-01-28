"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend

Skąd napłynie mróz? Źródło: TVN24

W środowy poranek część Polski obudziła się pod warstwą świeżego śniegu. Jak opowiadał w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, opady związane są z płytkim, słabo aktywnym niżem znad północno-wschodniej części naszego kraju. Układ baryczny jednocześnie chroni nas przed napływem mroźnego powietrza z północy.

- Nad Szwecją i Norwegią jest centrum bardzo mroźnego wyżu, na razie ograniczonego do północy Europy - opowiadał, wskazując na mapę. - To arktyczne powietrze (...) ma ochotę popłynąć dalej na południe.

Zima podzieli Polskę

Sytuacja ta nie utrzyma się jednak zbyt długo. "Nasz" niż ma bowiem słabnąć i odsuwać się na wschód, otwierając tym samym drogę zimnemu powietrzu. Skandynawski wyż ma się rozrastać i umacniać, ściągając do nas mroźne masy znad Rosji i Skandynawii.

- Wedrze się tutaj do Europy Środkowej, a nawet popłynie sobie jeszcze dalej na południe - wyjaśnił synoptyk.

Według prognoz kulminacja mrozów nastąpi pod koniec tygodnia, a w czwartek zaczniemy odczuwać napływ chłodniejszego powietrza. Nie wszędzie zimno uderzy z taką samą intensywnością - najmroźniejsze powietrze obejmie wschód, północ i centrum kraju, gdzie termometry pokażą nawet -20 stopni Celsjusza. Im dalej na zachód tym mróz będzie łagodniejszy, ale temperatura wciąż wyniesie około -14/-15 st. C.

- To będzie naprawdę taki taran, mroźny taran, który zsunie się z północnego wschodu do Europy Środkowej - podkreślił Wasilewski. - Wszystkie modele są zgodne, że czeka nas bardzo duży mróz. Być może w wielu regionach na wschodzie w czasie tego weekendu mróz będzie największy tej zimy - dodał.

Prognozy na przyszłość

Wstępne prognozy pokazują, że zimny ma być nie tylko początek lutego. Według czteromiesięcznej prognozy IMGW w lutym nad Europą Północną i Środkową, w tym także nad Polską, anomalia średniej temperatury powietrza ma być ujemna.

- Lada moment kończy się zimny styczeń, a prognozy na luty są takie, że on też może być bardzo, bardzo zimowy - podsumował synoptyk.

