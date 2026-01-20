Logo TVN24
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
W masie powietrza, płynącej wolnym strumieniem znad zachodniej Syberii, temperatura na nizinach wschodniej Polski spada do -20/-16 stopni Celsjusza, a przy gruncie na północnym wschodzie do -26/-23 st. C. To pierwsza w tym roku fala zimna z nieludzkiej ziemi. A co przyniesie nam zima w nadchodzących tygodniach?Artykuł dostępny w subskrypcji

Fala zimna docierająca do nas znad Rosji jest dość łagodna jak na możliwości Syberii i mrozu sięgającego -30 st. C w jej zachodniej części oraz -50/-40 st. C we wschodniej. 

Druga fala syberyjskiego mrozu

Przed nami luty, który bywa najmroźniejszym okresem zimy, szczególnie w pierwszej połowie. W świetle wyliczeń amerykańskiego modelu meteorologicznego GFS z 16 stycznia, pod koniec stycznia miał rozpocząć się drugi spływ syberyjskiego powietrza - i to bardzo mocnym strumieniem. W swobodnej atmosferze, na wysokości 1,5 kilometra, temperatura mogła w zimnym, suchym powietrzu spaść do około -22/-20 st. C. Przy występującej w wyżu silnej inwersji, czyli spadku temperatury bliżej ziemi, można było w powietrzu o niewielkiej wilgotności, rzędu 10-20 procent, dodać jeszcze spokojnie 10 stopni mrozu. Możliwa teoretycznie wartość przy gruncie byłaby wtedy zawrotna.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
