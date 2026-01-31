Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Cała Polska na minusie. Silny wiatr potęguje mróz

Mróz na szybie, zimno
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Mróz w Polsce. W sobotni poranek w Polsce nie było miejsca z dodatnią temperaturą. Wartości na termometrach były bardzo niskie, a ze względu na silny wiatr dał się odczuć jeszcze większy mróz.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W Polsce zaczyna się zaznaczać wpływ wyżu Daniel znad północnej Europy. Niesie on do naszego kraju mroźne powietrze, które już w sobotę rano dało o sobie znać niskimi wartościami na termometrach.

Cała Polska z minusową temperaturą

Zgodnie z informacjami IMGW w sobotę o godzinie 6 najniższą temperaturę zanotowano w Suwałkach - było tam -18,1 stopnia Celsjusza. Wartości poniżej -15 st. C zarejestrowano nie tylko na Suwalszczyźnie, ale również na Podlasiu, Warmii i Mazurach czy północnym Mazowszu. Najcieplej było na Śląsku, choć i tam temperatura nie przekroczyła zera - w Raciborzu odnotowano -2,9 st. C.

Temperatura powietrza w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Temperatura powietrza w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Źródło: IMGW

Dał się odczuć straszny ziąb

Wartości na termometrach to jedno, a temperatura odczuwalna - drugie. W wielu rejonach Polski daje o sobie znać dość silny wiatr, który sprawia, że doświadczamy jeszcze większego chłodu. Według IMGW w sobotę o godzinie 6 temperatura odczuwalna w Suwałkach wyniosła aż -27 st. C. Ziąb poniżej -20 st. C poczuli mieszkańcy wielu innych rejonów: od Pomorza, przez Kujawy, Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Lubelszczyznę.

Temperatura odczuwalna w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Temperatura odczuwalna w Polsce w sobotę 31 stycznia o godzinie 6 rano
Źródło: IMGW

Będzie jeszcze większy mróz

Choć już w sobotę rano było w Polsce bardzo zimno, to była to dopiero zapowiedź tego, co nadejdzie w kolejnych dniach. Według synoptyków najzimniej ma być w nocy z niedzieli na poniedziałek i poniedziałku na wtorek, gdy temperatury - te rejestrowane na termometrach - w wielu miejscach kraju spadną poniżej -20 st. C, a miejscami mogą zbliżyć się do - 30 st. C.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej

Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej

Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: kp/ads

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: lukjonis/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózpogoda
Czytaj także:
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Nadchodzące noce będą szalenie zimne". Lokalne warunki odegrają kluczową rolę
Prognoza
Lód, mróz
Dotkliwy mróz. IMGW ostrzega, policja apeluje
Prognoza
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
Prognoza
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
Polska
Zamrożona furgonetka przy jednej ze stacji metra w Nowym Jorku
Ciężarówka zamieniła się w bryłę lodu
Świat
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
Polska
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
Prognoza
Mróz w Polsce
Przed nami mroźny początek weekendu
Prognoza
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył z Sahary znów nad Europą
Świat
shutterstock_2725493299
W nocy będzie pochmurno i mroźnie
Prognoza
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
Nauka
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
Prognoza
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
Nauka
AdobeStock_1879137463
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Smog
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
Świat
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
Polska
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Szklanka i opady marznące. Tu należy szczególnie uważać
Prognoza
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Nocą miejscami popada śnieg
Prognoza
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom