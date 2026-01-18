Logo TVN24
Przyszedł srogi mróz. Pokazaliście swoje termometry

Temperatura, Bieszczady
Mroźna noc z soboty na niedzielę. Opowiadała prezenterka tvnmeteo.pl Maja Popielarska
Źródło: TVN24
Minionej nocy w części Polski złapał silny mróz, który nie odpuścił także rano. W kraju były miejsca, w których temperatura spadła poniżej -20 stopni Celsjusza. Gdzie było najzimniej? Zdjęcia waszych termometrów otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na zachodzie utworzył się wał wysokiego ciśnienia, przez który do Polski spływa mroźne powietrze z Syberii. Choć według synoptyków najzimniejsze dni dopiero przed nami, to w części kraju już noc z soboty na niedzielę była iście lodowata.

Mróz w Polsce. -26 stopni na termometrach

W nocy mroźny wyż najsilniej zaznaczył się we wschodniej Polsce. Jak podało IMGW, na obszarach nizinnych i w dużych miastach najniższą temperaturę minimalną, wynoszącą -19 stopni Celsjusza, zanotowano w Zamościu. Poniżej -15 stopni Celsjusza było także w wielu innych miejscowościach na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu.

Źródło: IMGW

Jeszcze niższe temperatury zarejestrowano na obszarach podgórskich. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wsi Stuposiany w województwie podkarpackim było -26,5 st. C. Bardzo mroźnie było także w podkarpackich Polanie (-23 st. C) i Dynowie (-21 st. C). Poniżej -20 stopni zarejestrowano też w zastoiskach chłodu w województwie świętokrzyskim: Mochnaczce Wyżnej (-25 st. C) i Zaleziance (-24,9 st. C).

Na zachodzie były z kolei miejsca, gdzie wartości na termometrach nie spadły poniżej zera. Najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie w nocy z soboty na niedzielę odnotowano 2,4 st. C.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dotkliwe zimno. IMGW alarmuje

Dotkliwe zimno. IMGW alarmuje

Niedziela pod znakiem słońca i mrozu

Niedziela pod znakiem słońca i mrozu

Mieszkańcy wschodu odczuli silny mróz

Temperatura na termometrach to jedno, a odczuwalna - drugie. Mogli się o tym przekonać zwłaszcza mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej Polski, którzy rano wyszli na zewnątrz. O godzinie 8 rano w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim można było odczuć aż -25 stopni Celsjusza. Zbliżony mróz, poniżej -20 stopni, dał się we znaki w wielu innych miejscach na wschodzie. Temperaturę poniżej zera odczuli też mieszkańcy zachodu kraju.

Źródło: IMGW

Mróz na Waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów od mieszkańców województwa podkarpackiego, na których widać bardzo niskie wartości.

Temperatura, Bieszczady

Temperatura, Bieszczady
Temperatura, Bieszczady
Źródło: Czesław/ Kontakt24
Temperatura, Bieszczady
Temperatura, Bieszczady
Źródło: Czesław/ Kontakt24
Temperatura, Bieszczady
Temperatura, Bieszczady
Źródło: Czesław/ Kontakt24
Temperatura, Markuszowa (Podkarpackie)
Temperatura, Markuszowa (Podkarpackie)
Źródło: Piotr/ Kontakt24

Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)

Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)
Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)
Źródło: Archie/ Kontakt/24
Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)
Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)
Źródło: Archie/ Kontakt/24

Mroźnie było także w innych częściach kraju, w tym w województwach lubelskim i pomorskim.

Temperatura, Żabia Wola (Lubelskie)
Temperatura, Żabia Wola (Lubelskie)
Źródło: Artur/ Kontakt24
Mroźna Deka (Pomorskie)
Mroźna Deka (Pomorskie)
Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Autorka/Autor: kp/kab

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Czesław/ Kontakt24

ZimaMrózIMGW
