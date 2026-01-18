Przyszedł srogi mróz. Pokazaliście swoje termometry

Mroźna noc z soboty na niedzielę. Opowiadała prezenterka tvnmeteo.pl Maja Popielarska Źródło: TVN24

Na zachodzie utworzył się wał wysokiego ciśnienia, przez który do Polski spływa mroźne powietrze z Syberii. Choć według synoptyków najzimniejsze dni dopiero przed nami, to w części kraju już noc z soboty na niedzielę była iście lodowata.

Mróz w Polsce. -26 stopni na termometrach

W nocy mroźny wyż najsilniej zaznaczył się we wschodniej Polsce. Jak podało IMGW, na obszarach nizinnych i w dużych miastach najniższą temperaturę minimalną, wynoszącą -19 stopni Celsjusza, zanotowano w Zamościu. Poniżej -15 stopni Celsjusza było także w wielu innych miejscowościach na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu.

Jeszcze niższe temperatury zarejestrowano na obszarach podgórskich. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wsi Stuposiany w województwie podkarpackim było -26,5 st. C. Bardzo mroźnie było także w podkarpackich Polanie (-23 st. C) i Dynowie (-21 st. C). Poniżej -20 stopni zarejestrowano też w zastoiskach chłodu w województwie świętokrzyskim: Mochnaczce Wyżnej (-25 st. C) i Zaleziance (-24,9 st. C).

Na zachodzie były z kolei miejsca, gdzie wartości na termometrach nie spadły poniżej zera. Najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie w nocy z soboty na niedzielę odnotowano 2,4 st. C.

Mieszkańcy wschodu odczuli silny mróz

Temperatura na termometrach to jedno, a odczuwalna - drugie. Mogli się o tym przekonać zwłaszcza mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej Polski, którzy rano wyszli na zewnątrz. O godzinie 8 rano w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim można było odczuć aż -25 stopni Celsjusza. Zbliżony mróz, poniżej -20 stopni, dał się we znaki w wielu innych miejscach na wschodzie. Temperaturę poniżej zera odczuli też mieszkańcy zachodu kraju.

Mróz na Waszych zdjęciach

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów od mieszkańców województwa podkarpackiego, na których widać bardzo niskie wartości.

Temperatura, Bieszczady Temperatura, Bieszczady Źródło: Czesław/ Kontakt24 Temperatura, Bieszczady Źródło: Czesław/ Kontakt24 Temperatura, Bieszczady Źródło: Czesław/ Kontakt24

Temperatura, Markuszowa (Podkarpackie) Źródło: Piotr/ Kontakt24

Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie) Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie) Źródło: Archie/ Kontakt/24 Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie) Źródło: Archie/ Kontakt/24

Mroźnie było także w innych częściach kraju, w tym w województwach lubelskim i pomorskim.

Temperatura, Żabia Wola (Lubelskie) Źródło: Artur/ Kontakt24

Mroźna Deka (Pomorskie) Źródło: Grzegorz/ Kontakt24