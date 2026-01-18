Przyszedł srogi mróz. Pokazaliście swoje termometry

Na zachodzie utworzył się wał wysokiego ciśnienia, przez który do Polski spływa mroźne powietrze z Syberii. Choć według synoptyków najzimniejsze dni dopiero przed nami, to w części kraju już noc z soboty na niedzielę była iście lodowata.
Mróz w Polsce. -26 stopni na termometrach
W nocy mroźny wyż najsilniej zaznaczył się we wschodniej Polsce. Jak podało IMGW, na obszarach nizinnych i w dużych miastach najniższą temperaturę minimalną, wynoszącą -19 stopni Celsjusza, zanotowano w Zamościu. Poniżej -15 stopni Celsjusza było także w wielu innych miejscowościach na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu.
Jeszcze niższe temperatury zarejestrowano na obszarach podgórskich. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, we wsi Stuposiany w województwie podkarpackim było -26,5 st. C. Bardzo mroźnie było także w podkarpackich Polanie (-23 st. C) i Dynowie (-21 st. C). Poniżej -20 stopni zarejestrowano też w zastoiskach chłodu w województwie świętokrzyskim: Mochnaczce Wyżnej (-25 st. C) i Zaleziance (-24,9 st. C).
Na zachodzie były z kolei miejsca, gdzie wartości na termometrach nie spadły poniżej zera. Najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie w nocy z soboty na niedzielę odnotowano 2,4 st. C.
Mieszkańcy wschodu odczuli silny mróz
Temperatura na termometrach to jedno, a odczuwalna - drugie. Mogli się o tym przekonać zwłaszcza mieszkańcy wschodniej i północno-wschodniej Polski, którzy rano wyszli na zewnątrz. O godzinie 8 rano w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim można było odczuć aż -25 stopni Celsjusza. Zbliżony mróz, poniżej -20 stopni, dał się we znaki w wielu innych miejscach na wschodzie. Temperaturę poniżej zera odczuli też mieszkańcy zachodu kraju.
Mróz na Waszych zdjęciach
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia termometrów od mieszkańców województwa podkarpackiego, na których widać bardzo niskie wartości.
Temperatura, Bieszczady
Zimno, Ustrzyki Górne (Podkarpackie)
Mroźnie było także w innych częściach kraju, w tym w województwach lubelskim i pomorskim.
Autorka/Autor: kp/kab
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Czesław/ Kontakt24