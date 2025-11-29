Logo TVN24
Za nami lodowata noc. Kilkanaście stopni mrozu przy gruncie. Żegnamy zimowy epizod

Sytuacja pogodowa nad Europą
Za nami mroźna noc
Źródło: TVN24
Minionej nocy w wielu regionach kraju ścisnął mróz. Temperatura przy gruncie spadła nawet do -17 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach chłód zostanie całkowicie wyparty z Polski.

W sobotni poranek występują w części kraju marznące opady, przez które na drogach może pojawić się gołoledź. Zrobi się ślisko i niebezpiecznie, szczególnie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, marznące opady odnotowuje się w pasie od Elbląga, przez Chojnice, Poznań, po Jelenią Górę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał przed nimi ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Dziś czeka nas walka jesieni z zimą

Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna

Mroźna noc

Noc z piątku na sobotę była lodowata. Temperatura minimalna spadła w Bielsku-Białej do -9,9 stopnia Celsjusza. W wielu regionach kraju odnotowano wartości poniżej zera. Z kolei w Świnoujściu na termometrach było 4,9 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę
Źródło: IMGW

Przy gruncie było znacznie zimniej. Termometry pokazały w Bielsku-Białej, na wysokości pięciu centymetrów, aż -17 st. C. W kilku miastach położonych na południu Polski również odnotowano ujemne, dwucyfrowe wartości na termometrach.

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z piątku na sobotę
Źródło: IMGW

Z czego wynikała tak duża różnica temperatury? W programie "Wstajesz i weekend" wyjaśnił to synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

- Między południową a zachodnią Polską mamy piętnaście stopni różnicy. Jest to związane z tym, że od strony zachodniej, za frontem atmosferycznym, zaczęło napierać cieplejsze powietrze. Tu płynie ciepło, a w centrum, na wschodzie i na południu jest jeszcze ten ziąb. Ten ziąb przyniósł nam ostatnio zimowy epizod, czyli opady śniegu i ochłodzenie. Jednak to napierające ciepło będzie sobie coraz śmielej radzić z tą kroplą chłodu, będzie ją po prostu wypierać - powiedział prezenter pogody.

Klatka kluczowa-61236
15 stopni różnicy między południem a północą Polski
Źródło: TVN24

Fronty niżów wypierają chłód z Polski

W kolejnych dniach chłód zostanie całkowicie wyparty z Polski. Jak wyjaśnił Tomasz Wasilewski, nad północną Rosją i Wielką Brytanią znajdują się niże. Od Atlantyku, przez Europę Środkową, aż po Ukrainę i Rosję ciągnie się pas wysokiego ciśnienia. Polska jest częściowo pod jego wpływem, a niże wymuszają ruch ciepłego powietrza. Jeden z frontów tego niżu znajdującego się nad Rosją przynosi dzisiaj w Polsce opady deszczu, w tym marznącego. Razem z frontem niżu znad Wielkiej Brytanii wymusza ruch ciepłego powietrza znad południowego zachodu, które wypiera chłód z Polski.

Sytuacja pogodowa nad Europą
Źródło: tvnmeteo.pl

Czeka nas wyraźne ocieplenie

Jakich temperatur możemy spodziewać się w kolejnych dniach? - W nadchodzących dniach, mowa o Warszawie, czeka nas wzrost temperatury. Za tydzień będziemy mieli nawet sześć stopni. (...) Za dwa tygodnie (...) dojdziemy do takiej temperatury dziennej dwa, trzy stopnie powyżej zera, mowa cały czas o środkowej Polsce, o Warszawie. Tak czy tak, najpierw przed nami w pierwszej dekadzie grudnia wyraźne ocieplenie związane z tym, o czym mówiliśmy przed momentem, czyli napływem tego cieplejszego atlantyckiego powietrza - wyjaśnił synoptyk.

Prognozowana temperatura w Warszawie w najbliższych tygodniach
Źródło: tvnmeteo.pl
Klatka kluczowa-61216
Tomasz Wasilewski o zimnej nocy i prognozie na kolejne dni
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: anw,kp

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

