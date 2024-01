Jak długo będziemy zmagać się z tęgim mrozem? Pogoda na 5 dni

Mróz ogarnął na początku tygodnia całą Polskę, a termometry w części kraju wskazały poniżej -20 stopni Celsjusza. Co z temperaturą w kolejnych dniach tego tygodnia? Prognoza pokazuje, że potężny wyż sprowadzający arktyczne zimno zacznie się odsuwać.

Do naszego kraju z północy kontynentu napłynęło mroźne i suche powietrze, za sprawą którego podczas pogodnych nocy temperatura spada do około -20 stopni Celsjusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek przy gruncie były nawet -24 stopnie.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, "aurę w Polsce w ciągu najbliższej doby nadal będzie kształtował klin rozległego wyżu Hannelore rozciągający się od Wysp Brytyjskich, aż po Ukrainę i Morze Czarne". - Nocą cały obszar kraju w dalszym ciągu będzie znajdował się w objęciach mroźnego arktycznego powietrza, jednak w dzień do północnej i północno-wschodniej Polski napłynie cieplejsza i bardziej wilgotna masa - dodaje.

Wtorek zapowiada się na ogół pogodnie i słonecznie. Więcej chmur pojawi się tylko na północy i północnym wschodzie kraju, a w rejonie Suwalszczyzny możliwe są słabe opady śniegu, poniżej 1 centymetra. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza w Małopolsce do -1 st. C na Pomorzu Gdańskim. Nad ranem natomiast termometry wskażą od -18 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C w rejonie Pomorza Gdańskiego. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny, z przewagą zachodniego.

Mróz zacznie odpuszczać

- W kolejnych dniach wyż ustąpi pola układom niskiego ciśnienia, a ciepłe i wilgotne powietrze będzie się stopniowo przedzierać w głąb kraju, zasnuwając niebo chmurami i przynosząc wzrost temperatury oraz opady śniegu i śniegu z deszczem - informuje synoptyk.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa na północy, a później także w centrum kraju będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na Pomorzu w pierwszej części dnia pojawią się mgły, które mogą być marznące, a na Podlasiu miejscami spadnie do 1 cm śniegu. W południowych regionach utrzyma się pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C w Małopolsce do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Czwartek w całej Polsce zapowiada się pochmurno. Na północy kraju pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie kraju oraz w niektórych miejscach w centrum spadnie do 2 cm śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie wiać umiarkowanie, na wschodzie silniej, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Śnieg, chmury i porywisty wiatr

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W północno-wschodniej części kraju przejściowo wystąpią słabe opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje zachodni, umiarkowany, na północy dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury. We wschodnich i środkowych regionach spadnie do 3 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl