Czeka nas mroźny czas. Jak zimno będzie

W prognozie pogody na najbliższy widać opady śniegu, nie powinno już jednak sypać intensywnie. Tylko w nielicznych miejscach kraju temperatura maksymalna nieznacznie przekroczy zero stopni. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na pięć dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na terenie całego kraju pojawią się przelotne opady śniegu, spadnie go od 1 do 2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Warmii do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Znaczny mróz

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu oraz miejscami w rejonie Mazowsza i Podlasia spadnie do 1-2 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego i zachodniego.

Na wtorek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a śnieg przelotnie popada w rejonie Dolnego Śląska. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Opady śniegu

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Opady śniegu wystąpią w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Śnieg będzie padać na Mazurach i Podlasiu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C w rejonie Podlasia do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl