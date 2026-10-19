Prognoza Powrót silnego wiatru. Gdzie i kiedy można się go spodziewać Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poniedziałek powinien być wolny od pogodowych zagrożeń. Inaczej rysuje się sytuacja pogodowa na wtorek i środę.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia we wtorek - gęsta mgła

Zgodnie z prognozą zagrożeń żółte alarmy przed mgłą we wtorek mogą zostać wydane dla województw:

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w środę - silny wiatr

W środę zaś IMGW prognozuje wydanie alarmów przed silnym wiatrem. Żółte ostrzeżenia mają się pojawić w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, nowatorskim, limanowskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognoza ostrzeżeń na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.