Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Powrót silnego wiatru. Gdzie i kiedy można się go spodziewać

|
Silny wiatr
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Synoptycy spodziewają się powrotu gęstych mgieł oraz silnego wiatru. Sprawdź, gdzie mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia.

Poniedziałek powinien być wolny od pogodowych zagrożeń. Inaczej rysuje się sytuacja pogodowa na wtorek i środę.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: czeka nas duży skok temperatury

Ostrzeżenia pierwszego stopnia we wtorek - gęsta mgła

Zgodnie z prognozą zagrożeń żółte alarmy przed mgłą we wtorek mogą zostać wydane dla województw:

  • wielkopolskiego;
  • lubuskiego;
  • dolnośląskiego.
Prognoza ostrzeżeń na wtorek
Prognoza ostrzeżeń na wtorek
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia w środę - silny wiatr

W środę zaś IMGW prognozuje wydanie alarmów przed silnym wiatrem. Żółte ostrzeżenia mają się pojawić w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, nowatorskim, limanowskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognoza ostrzeżeń na środę
Prognoza ostrzeżeń na środę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
IMGWmgławiatrostrzeżeniaAlarmy
Czytaj także:
Sztorm na Bałtyku, Ustka
Wzburzone fale na Bałtyku. Zobacz zdjęcia
Polska
Powodzie w południowej Hiszpanii
Ulewy w Hiszpanii. "Nadchodzące godziny będą krytyczne"
Świat
Rakieta ZA-2E przeleciała nad Polską
Człon rakiety przeleciał nad Polską. Zarejestrowały go kamery
Polska
To może być ostatnia zmiana czasu na zimowy
Wskazówki przestawiamy natychmiast. Organizm potrzebuje więcej czasu
Nauka
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
Prognoza
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
Ciekawostki
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
Świat
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
Polska
Śmigłowiec amerykańskiej straży przybrzeżnej
Wywróciła się łódź, rekiny zaatakowały kilka osób
Świat
Chile
Lawina zepchnęła ich do lodowatej wody. Trzy osoby nie żyją
Świat
Szacowana trasa przelotu
Waży kilka ton, miała przelatywać nad naszym krajem. Nowy komunikat POLSA
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu widzialność o poranku będzie znacznie ograniczona
Prognoza
Pożary w Kalifornii niszczyły domy
Pożary trawią Kalifornię. Tysiące osób wezwanych do ewakuacji
Świat
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Niedźwiedź wszedł do szpitala i zjadł halloweenowe cukierki
Świat
Jesień, deszcz, liść
Układ omega nad Europą. Jaką da nam pogodę
Prognoza
Szop zaatakował staruszka
Poszedł do skrzynki na listy, zaatakował go szop
Świat
Akcja wyciągania aligatora z sadzawki
Aligator wciągnął wędkarza do wody. Mężczyzna nie przeżył
Świat
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy coraz bliżej
Ciekawostki
Prognozowane opady w Hiszpanii w niedzielę po południu
Hiszpania szykuje się na ulewy. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Mgła
Alarmy IMGW dla połowy województw
Prognoza
Zima w Nowym Jorku
El Nino wciąż się wzmacnia. Taką zimę przyniesie USA
Świat
Zawalił się dach szkoły w Pakistanie
Zawalił się dach szkoły. Nie żyje ponad 30 dzieci
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
Prognoza
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
Świat
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
Świat
Liście
Grabić czy zostawić? Ekspert wyjaśnia, co zrobić z liśćmi w ogrodzie
Polska
Mgła, jesień, zamglenia
Gęsta mgła nie chce odpuścić. IMGW wciąż alarmuje
Prognoza
Indonezja
Niebo jak na Marsie, mieszkańcy skarżą się od tygodni
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom