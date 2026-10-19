Powrót silnego wiatru. Gdzie i kiedy można się go spodziewać
Poniedziałek powinien być wolny od pogodowych zagrożeń. Inaczej rysuje się sytuacja pogodowa na wtorek i środę.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia we wtorek - gęsta mgła
Zgodnie z prognozą zagrożeń żółte alarmy przed mgłą we wtorek mogą zostać wydane dla województw:
- wielkopolskiego;
- lubuskiego;
- dolnośląskiego.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia w środę - silny wiatr
W środę zaś IMGW prognozuje wydanie alarmów przed silnym wiatrem. Żółte ostrzeżenia mają się pojawić w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, nowatorskim, limanowskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.