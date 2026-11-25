Prognoza Może spaść kilkadziesiąt centymetrów śniegu. IMGW zapowiada alarmy nawet drugiego stopnia Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na czwartek i piątek. Wynika z niej, że w części kraju zrobi się bardzo zimowo.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek - intensywne opady śniegu i oblodzenia

W czwartek synoptycy zamierzają wydać alarmy drugiego stopnia, na mapach oznaczane kolorem pomarańczowym, przed intensywnymi opadami śniegu. Mają one obowiązywać w województwach:

śląskim , w powiatach: rybnickim, Rybnik, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

małopolskim , w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: strzyżowskim, jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim i bieszczadzkim.

Na obszarach położonych na wysokości do 600 metrów nad poziomem morza w ciągu 24 godzin może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miejscach położonych wyżej może dosypać od 20 do 50 cm białego puchu.

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Żółte alarmy przed intensywnymi opadami śniegu mają obowiązywać w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim i ząbkowickim;

opolskim , w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim i głubczyckim;

śląskim , w powiatach: raciborskim, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Ruda Śląska, Katowice, Tychy, mikołowskim i bieruńsko-lędzińskim;

małopolskim , poza powiatami, w których ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia:

podkarpackim, w powiatach: mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim i lubaczowskim.

W ciągu 12 godzin może napadać tam od 10 do 20 cm śniegu. W 24 godziny pokrywa śnieżna może przyrosnąć o 15-20 cm.

Ponadto IMGW planuje wydać alarmy przed oblodzeniem. Ślisko ma być w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza ostrzeżeń na piątek - intensywne opady śniegu

Śnieg ma mocno padać także w piątek. Synoptycy zamierzają wydać ostrzeżenia w tych samych miejscach co w czwartek, a więc w województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.