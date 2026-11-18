Prognoza Mogą pojawić się zawieje śnieżne. W weekend pogoda stanie się bardziej zimowa Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky

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W czwartek na północy oraz na zachodzie kraju będzie pochmurno, z niewielkimi opadami deszczu o sumie do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże, ale się rozpogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na północy, przez 10 stopni w centrum, do 11-12 stopni na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, choć chwilami może stawać się dość silny i porywisty. Na wschodzie i w centrum kraju porywy mogą dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 90 km/h.

W piątek czeka nas zachmurzenie od dużego i całkowitego z opadami deszczu na południu i wschodzie do umiarkowanego na północnym zachodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7-8 stopni w centrum, do 9-10 stopni na południu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

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Pogoda na weekend. Nastąpi spływ chłodu

W sobotę nastąpi spływ chłodnego powietrza arktycznego znad północnej Skandynawii. Oznacza to kilkustopniowe ochłodzenie, powrót przymrozków oraz zmianę rodzaju opadów z deszczu na deszcz ze śniegiem i przejściowo śnieg. Opady te, aż do poniedziałku, będą miały głównie charakter przelotny, a ich natężenie będzie się zmieniać. Porywisty wiatr, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce, będzie sprzyjał powstawaniu zawiei śnieżnych.

W sobotę zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu przykryje niebo na południu kraju. Deszczu ze śniegiem można spodziewać się z kolei na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni na północnym wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, do 6-7 stopni na południu. Wiatr wiejący z kierunku północno-zachodniego będzie umiarkowany i dość silny.

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W niedzielę na niebie rozciągnie się zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Przejściowo można też spodziewać się deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Słupki rtęci wskażą od 2-3 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 4 stopni na południu i zachodzie. Wiatr północno-zachodni może być dość silny.

Śnieg będzie nadal padał

Poniedziałek zapowiada się dość pochmurnie. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni na wschodzie i w centrum do 3 stopni na zachodzie. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky