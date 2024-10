Mgły ograniczają widzialność na lotniskach w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze do 50-100 metrów, w Szczecinie, Szymanach do 250 metrów, we Wrocławiu do 400 metrów. Zjawiska przy wschodzie słońca mogą zwiększyć swój zasięg - dodał synoptyk.