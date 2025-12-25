Logo TVN24
Prognoza

Powrót niebezpiecznej aury. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia

Opady marznące
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Po świętach mogą pojawić się marznące opady, w części kraju może też mocno wiać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w wielu regionach spodziewane są marznące opady, a także silny wiatr.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim (poza powiatami zachodnimi), mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, łódzkim, śląskim, opolskim, wielkopolskim (w powiatach wschodnich).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę na północy kraju może mocno wiać. Tego dnia mogą zostać wydane alarmy nawet drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Żółte alarmy przed silnymi porywami wiatru mogą obowiązywać w województwach: pomorskim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

Tego dnia w części kraju spodziewane są też marznące opady. Ostrzeżenia przed nimi mogą pojawić się w województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, łódzkim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę również spodziewany jest silny wiatr. Pomarańczowe alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą pojawić się w województwach pomorskim (poza powiatami, gdzie mogą obowiązywać alarmy wyższego stopnia), kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogodyIMGW
